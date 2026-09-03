Jadwal SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Kamis 3 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling dan layanan Satpas di wilayah Kabupaten Sleman serta Kabupaten Gunungkidul kembali beroperasi hari ini, Kamis 3 September 2026.

Pelayanan SIM luar gedung (SIM Keliling, MPP, dan SIMMADE) khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, sementara untuk permohonan SIM baru, pemohon wajib datang langsung ke kantor Satpas Polresta atau Polres setempat.

Berikut ini jadwal layanan SIM hari ini, Kamis 3 September 2026:

Wilayah Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIM Corner MPP Kab. Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (Balai Kalurahan Siraman, Wonosari): Pukul 09.00 WIB – Selesai

Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM

Masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM diimbau untuk menyiapkan berkas persyaratan dari rumah guna mempercepat proses pendaftaran:

E-KTP asli beserta fotokopi sebanyak 3 lembar.

SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopi 3 lembar.

Surat keterangan KIR Dokter dan Tes Psikologi (dapat diperoleh di lokasi pelayanan).

Bukti kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan).

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna menghindari antrean dan mematuhi seluruh tata tertib administrasi demi kelancaran pelayanan. (mar3/jpnn)