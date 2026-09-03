Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini: Ada Spider Man hingga Insidious
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengisi waktu luang di pertengahan minggu, menonton film di bioskop bisa menjadi pilihan menarik.
Sejumlah bioskop ternama di Jogja seperti Cinema XXI dan CGV menghadirkan deretan film blockbuster Hollywood, film horor, hingga komedi lokal.
Berikut adalah panduan lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari Kamis, 3 September 2026:
1. Ambarukmo Plaza XXI
Harusnya Horror (R13+)
SHOWTIME: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Mutiny (R17+)
SHOWTIME: 12:05 | 14:00 | 18:40
Insidious: Out of the Further (R13+)
SHOWTIME: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 21:00
By Any Means (R17+)
SHOWTIME: 12:20 | 14:30 | 18:55
Munafik: Melawan Iblis (R17+)
SHOWTIME: 12:35 | 14:40 | 16:45 | 18:50 | 20:55
Spider-Man: Brand New Day (R13+)
SHOWTIME: 15:55 | 20:35
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+)
SHOWTIME: 16:40 | 21:05
2. Empire XXI
Baby Udon (R13+)
SHOWTIME: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20
Operasi Pesta Copet (R13+)
SHOWTIME: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10
The Odyssey (R13+)
SHOWTIME: 12:10 | 17:35
Insidious: Out of the Further (R13+)
SHOWTIME: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 21:00
Munafik: Melawan Iblis (R17+)
SHOWTIME: 12:35 | 14:40 | 16:45 | 18:50 | 20:55
By Any Means (R17+)
SHOWTIME: 15:25 | 20:50
3. Jogja City Mall XXI
Operasi Pesta Copet (R13+)
SHOWTIME: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Insidious: Out of the Further (R13+)
SHOWTIME: 12:10 | 14:15 | 16:20 | 18:25 | 20:30
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+)
SHOWTIME: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55
Baby Udon (R13+)
SHOWTIME: 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 | 21:15
Harusnya Horror (R13+)
SHOWTIME: 12:30 | 18:30
Munafik: Melawan Iblis (R17+)
SHOWTIME: 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50
Mutiny (R17+)
SHOWTIME: 14:35
By Any Means (R17+)
SHOWTIME: 16:25 | 20:35
4. CGV Pakuwon Mall
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+)
REGULAR 2D (Rp 42.000): 12:30 | 14:40
Baby Udon (13+)
REGULAR 2D (Rp 42.000): 13:30 | 16:00
Insidious: Out of the Further (13+)
4DX 2D (Rp 85.000): 12:45 | 18:05 | 20:25
REGULAR 2D (Rp 42.000): 15:30 | 16:50 | 17:45
VELVET 2D (Rp 150.000): 20:05
Munafik: Melawan Iblis (17+)
SPHEREX 2D (Rp 42.000): 14:10 | 16:20 | 18:30 | 20:40
Operasi Pesta Copet (13+)
REGULAR 2D (Rp 42.000): 13:10 | 20:00
Spider-Man: Brand New Day (13+)
SCREENX 2D (Rp 52.000): 13:30 | 16:30 | 19:30
VELVET 2D (Rp 150.000): 13:40
4DX 2D (Rp 85.000): 15:05
REGULAR 2D (Rp 42.000): 19:05
The Odyssey (13+)
VELVET 2D (Rp 150.000): 16:40
5. CGV Transmart Maguwo
Bapakmu Kiper (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 13:00 | 14:55 | 19:05
Spider-Man: Brand New Day (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 13:10 | 20:30
Baby Udon (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 13:20 | 15:40 | 18:00 | 20:20
Munafik: Melawan Iblis (17+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 14:10 | 16:20 | 18:30 | 20:40
Insidious: Out of the Further (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 16:00 | 18:15
Operasi Pesta Copet (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 16:50
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+)
REGULAR 2D (Rp 33.000): 21:00
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Kamis 3 September 2026.
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