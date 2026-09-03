5 Lokasi dengan Tingkat Kecelakaan Tertinggi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishub DIY) mengungkapkan hasil Studi Evaluasi Keselamatan Jalan Provinsi DIY Tahun 2026.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Ditlantas Polda DIY periode 2023–2025, tercata 2.350 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Dampak dari ribuan peristiwa tersebut merenggut 363 jiwa dan menyebabkan 2.869 orang mengalami luka berat maupun ringan.

Tren kecelakaan jalan di DIY juga terus menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan, yaitu rata-rata melonjak 12 persen setiap tahunnya, dengan keterlibatan sepeda motor mendominasi hingga hampir 80 persen.

Dari evaluasi terhadap 94 ruas jalan provinsi, Dishub DIY menetapkan lima ruas jalan dengan tingkat kerawanan paling tinggi yang menjadi prioritas utama penanganan:

Yogyakarta – Bakulan 1 (Peringkat I / Bahaya Tertinggi)

Menempati urutan teratas dengan nilai Angka Ekuivalen Kecelakaan (AEK) tertinggi mencapai 405. Ruas ini mencatatkan 86 kasus kecelakaan, 10 korban meninggal dunia, dan 95 korban luka-luka. Palbapang – Serandakan Palbapang – Samas 2 Yogyakarta – Barongan 1 Yogyakarta – Barongan 2

Hasil inspeksi keselamatan jalan pada kelima titik black spot tersebut menunjukkan berbagai persoalan infrastruktur dan perilaku berkendara.

Pertama, karena fasilitas jalan yang tidak memadai. Lebar lajur dan bahu jalan terbatas, serta drainase yang belum optimal.

Kedua, kecepatan kendaraan cenderung tinggi tanpa manajemen yang ketat.