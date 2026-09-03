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Pengendara Motor di Bantul Kena Bacok, Pelaku Diringkus Polisi

Kamis, 03 September 2026 – 12:11 WIB
Pengendara Motor di Bantul Kena Bacok, Pelaku Diringkus Polisi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi: Aksi kekerasan dengan senjata tajam terjadi di Bantul. Foto: ANTARA/Ardika

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menangkap empat orang dalam kasus pembacokan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kabupaten Bantul yang terjadi pada 1 Agustus 2026 lalu.

Korban bersama temannya saat itu baru pulang dari wilayah Pajangan, Kabupaten Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat berada di Simpang Empat Palbapang, rombongan korban berpapasan dengan kelompok pelaku.

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"Rombongan korban ditantang oleh beberapa orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor," kata Iptu Rita, Selasa (1/9).

Rombongan korban lalu dikejar hingga kawasan Gose dan seorang pelaku membuka jendela mobil kemudian mengayunkan senjata tajam.

"Korban mengalami luka bacok di kepala dan mendapatkan 10 jahitan," katanya.

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Saksi yang berboncengan dengan korban juga mengalami luka bacok di punggungnya.

Pelaku dan barang bukti senjata tajam saat ini telah disita untuk proses selanjutnya. (mcr25/jpnn)

Pelaku pembacokan ditangkap polisi dalam kejadian di wilayah Gose pada awal Agustus kemarin.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   pembacokan pengendara sepeda motor senjata tajam bantul pembacokan di jogja pembacokan di bantul polres bantul

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