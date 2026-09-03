Pengendara Motor di Bantul Kena Bacok, Pelaku Diringkus Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menangkap empat orang dalam kasus pembacokan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kabupaten Bantul yang terjadi pada 1 Agustus 2026 lalu.

Korban bersama temannya saat itu baru pulang dari wilayah Pajangan, Kabupaten Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat berada di Simpang Empat Palbapang, rombongan korban berpapasan dengan kelompok pelaku.

"Rombongan korban ditantang oleh beberapa orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor," kata Iptu Rita, Selasa (1/9).

Rombongan korban lalu dikejar hingga kawasan Gose dan seorang pelaku membuka jendela mobil kemudian mengayunkan senjata tajam.

"Korban mengalami luka bacok di kepala dan mendapatkan 10 jahitan," katanya.

Saksi yang berboncengan dengan korban juga mengalami luka bacok di punggungnya.

Pelaku dan barang bukti senjata tajam saat ini telah disita untuk proses selanjutnya. (mcr25/jpnn)