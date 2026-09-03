7 Kambing Warga Gunungkidul Mati Diserang Hewan Liar

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tujuh ekor kambing milik warga di Padukuhan Tepus 2, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul tiba-tiba ditemukan mati pada 2 September 2026.

Kambing milik Eno (48) itu ditemukan mati di area kandang.

Kapolsek Tepus AKP Suryanto mengatakan peristiwa itu diketahui saat saksi berniat melepas kambing untuk mencari makanan.

Polisi dan warga sekitar menduga kambing-kambing tersebut mati diserang hewan liar.

"Sehubungan dengan kejadian hewan-hewan ternak warga kami yang dimakan binatang liar, kami mengimbau agar warga mengamankan ternaknya," katanya, Rabu (3/9).

Warga diminta untuk memindahkan ternak ke tempat yang mudah diawasi.

“Kejadian seperti ini terjadi hampir tiap tahun," kata Kapolsek.

Ternak yang berada jauh dari permukiman disebut berpotensi diserang hewan liar.