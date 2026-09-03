JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 7 Kambing Warga Gunungkidul Mati Diserang Hewan Liar

7 Kambing Warga Gunungkidul Mati Diserang Hewan Liar

Kamis, 03 September 2026 – 12:44 WIB
7 Kambing Warga Gunungkidul Mati Diserang Hewan Liar - JPNN.com Jogja
Kambing milik warga Tepus, Gunungkidul diduga diserang hewan liar. Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tujuh ekor kambing milik warga di Padukuhan Tepus 2, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul tiba-tiba ditemukan mati pada 2 September 2026.

Kambing milik Eno (48) itu ditemukan mati di area kandang.

Kapolsek Tepus AKP Suryanto mengatakan peristiwa itu diketahui saat saksi berniat melepas kambing untuk mencari makanan.

Baca Juga:

Polisi dan warga sekitar menduga kambing-kambing tersebut mati diserang hewan liar.

"Sehubungan dengan kejadian hewan-hewan ternak warga kami yang dimakan binatang liar, kami mengimbau agar warga mengamankan ternaknya," katanya, Rabu (3/9).

Warga diminta untuk memindahkan ternak ke tempat yang mudah diawasi.

Baca Juga:

“Kejadian seperti ini terjadi hampir tiap tahun," kata Kapolsek.

Ternak yang berada jauh dari permukiman disebut berpotensi diserang hewan liar.

Hewan liar diduga kesulitan mencari makan saat musim kemarau sehingga menyerang ternak milik warga Gunungkidul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   hewan ternak kambing tepus kambing warga mati kambing diserang hewan liar kambing warga gunungkidul ternak warga gunungkidul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU