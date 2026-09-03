JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Buntut Kericuhan di Perempatan Gramedia, Polda DIY Dituntut Minta Maaf

Buntut Kericuhan di Perempatan Gramedia, Polda DIY Dituntut Minta Maaf

Kamis, 03 September 2026 – 19:10 WIB
Buntut Kericuhan di Perempatan Gramedia, Polda DIY Dituntut Minta Maaf - JPNN.com Jogja
Massa Aksi Damai Cik Di Tiro menggelar konferensi pers di Bundaran UGM pada Kamis (3/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Massa Aksi Damai Cik Di Tiro menyayangkan pihak kepolisian yang membangun narasi bahwa mahasiswa membawa cairan merica saat berunjuk rasa di Simpang Empat Gramedia, Jalan Sudirman, Selasa (1/9).

Menurut mereka, botol yang diduga polisi sebagai cairan merica itu adalah peralatan paramedis berisi campuran air dan Mylanta untuk menetralisir gas air mata.

"Intinya ini tidak lebih air dan larutan Mylanta yang dicampur karena sejauh ini di beberapa aksi sebelumnya cukup terbukti bisa membantu meredakan efek perih dari gas air mata," kata salah satu anggota paramedis.

Mereka pun menyangkal informasi yang menyebutkan bahwa botol tersebut berisi cairan merica.

Baca Juga:

Selain itu, kekerasan yang dialami massa aksi juga menjadi sorotan. Pada aksi kemarin, setidaknya ada enam mahasiswa yang terluka sehingga harus mendapatkan perawatan medis.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa (Sema) Universitas Gadjah Mada (UGM) Bintang Mesa dan rekan-rekannya menuntut Polda DIY mengusut seluruh tindakan kekerasan yang dialami massa aksi.

Menurutnya, unjuk rasa yang berlangsung hingga malam hari tersebut diwarnai tindak kekerasan dari sekelompok ormas.

Baca Juga:

"Kami turut menuntut Kapolda DIY mengadakan konferensi pers yang berisi permintaan maaf terkait brutalitas dan keterlibatan ormas, serta pembiaran aparat kepolisian," kata Mesa.

Selanjutnya, Polda DIY diminta mengakui kesalahan karena telah menyebut massa aksi menyemprotkan cairan merica.

Mahasiswa yang menggelar aksi di perempatan Gramedia menuntut kepolisian meminta maaf atas narasi cairan merica.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cairan merica Polda DIY UGM demo mahasiswa ormas demo jogja demo mahasiswa jogja Demo mahasiswa Papua demo perempatan gramedia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU