Info Layanan SIM di Jogja Hari Ini, Jumat 4 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM A dan SIM C), Kepolisian Daerah DIY menyiagakan sejumlah titik layanan luar kantor untuk wilayah Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Jumat 4 September 2026.

Layanan khusus ini diperuntukkan bagi pemohon perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis.

Pembuatan SIM baru tetap harus diproses di Satpas Polresta atau Polres setempat.

Sleman

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan

SIM Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Perpanjangan SIM A & C

Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan

SIM Station Terminal Dhaksinarga Wonosari

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan: Perpanjangan SIM A & C

Persyaratan Administrasi

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa dokumen berikut: