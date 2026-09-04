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Info Layanan SIM di Jogja Hari Ini, Jumat 4 September 2026

Jumat, 04 September 2026 – 07:32 WIB
Info Layanan SIM di Jogja Hari Ini, Jumat 4 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM A dan SIM C), Kepolisian Daerah DIY menyiagakan sejumlah titik layanan luar kantor untuk wilayah Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Jumat 4 September 2026.

Layanan khusus ini diperuntukkan bagi pemohon perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis.

Pembuatan SIM baru tetap harus diproses di Satpas Polresta atau Polres setempat.

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Sleman
Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan
SIM Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Perpanjangan SIM A & C

Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul
Waktu: 08.00 – 10.00 WIB
Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan
SIM Station Terminal Dhaksinarga Wonosari
Waktu: 09.00 WIB – Selesai
Layanan: Perpanjangan SIM A & C

Persyaratan Administrasi
Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa dokumen berikut:

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  • E-KTP asli dan fotokopi sebanyak 3 lembar.
  • SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopi 3 lembar.
  • Surat Keterangan Kesehatan (KIR) dan Tes Psikologi (tersedia di lokasi pelayanan).
  • Bukti Kepesertaan Aktif JKN/BPJS Kesehatan (wajib dilampirkan). (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal pelayanan SIM di Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Jumat 4 September 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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