JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kasatpol PP DIY Sentil Keberadaan Jaga Warga Saat Aksi di Perempatan Gramedia

Kasatpol PP DIY Sentil Keberadaan Jaga Warga Saat Aksi di Perempatan Gramedia

Jumat, 04 September 2026 – 08:15 WIB
Kasatpol PP DIY Sentil Keberadaan Jaga Warga Saat Aksi di Perempatan Gramedia - JPNN.com Jogja
Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bagas Senoadji. ANTARA/Agung Dwi Prakoso

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Satpol PP DIY Bagas Seno Aji mengatakan Jaga Warga memiliki peran penting dalam menjaga situasi di wilayah masing-masing agar tetap kondusif.

Menurut dia, dalam mengatasi potensi munculnya gangguan ketertiban Jaga Warga semestinya mengedepankan komunikasi dan koordinasi.

Hal tersebut Bagas sampaikan merespons adanya keterlibatan Jaga Warga aaat kericuhan di Simpang Empat Gramedia saat aksi damai mahasiswa pada 1 September kemarin.

Baca Juga:

“Tugasnya Jaga Warga itu kan untuk menjaga situasi yang kondusif. Bukan malah membuat situasi tidak kondusif,” ujar Bagas, Kamis (3/9).

Dia menegaskan bahwa pengamanan dalam jalannya unjuk rasa sudah menjadi kewenangan aparat kepolisian. Untuk itu, Jaga Warga diminta untuk tidak mudah terprovokasi. 

"TNI Polri itu kan tugasnya sebagai pihak keamanan, kalau Jaga Warga itu kan tugas pokoknya memang untuk menjaga situasi di daerah masing-masing agar kondusif," katanya. 

Baca Juga:

Ia menekankan tugas pokok Jaga Warga adalah menjaga wilayahnya masing-masing, kondusifitas antarwarga serta menjaga fasilitas di lingkungannya.

Massa Aksi Damai Cik Di Tiro mengungkapkan adanya tindakan refresif dari anggota organisasi masyarakat atau ormas.

Kasatpol PP DIY menekankan tugas pokok Jaga Warga menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   demo mahasiswa ormas jaga warga demo mahasiswa demo perempatan gramedia Satpol PP satpol pp diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU