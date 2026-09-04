Kasatpol PP DIY Sentil Keberadaan Jaga Warga Saat Aksi di Perempatan Gramedia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Satpol PP DIY Bagas Seno Aji mengatakan Jaga Warga memiliki peran penting dalam menjaga situasi di wilayah masing-masing agar tetap kondusif.

Menurut dia, dalam mengatasi potensi munculnya gangguan ketertiban Jaga Warga semestinya mengedepankan komunikasi dan koordinasi.

Hal tersebut Bagas sampaikan merespons adanya keterlibatan Jaga Warga aaat kericuhan di Simpang Empat Gramedia saat aksi damai mahasiswa pada 1 September kemarin.

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“Tugasnya Jaga Warga itu kan untuk menjaga situasi yang kondusif. Bukan malah membuat situasi tidak kondusif,” ujar Bagas, Kamis (3/9).

Dia menegaskan bahwa pengamanan dalam jalannya unjuk rasa sudah menjadi kewenangan aparat kepolisian. Untuk itu, Jaga Warga diminta untuk tidak mudah terprovokasi.

"TNI Polri itu kan tugasnya sebagai pihak keamanan, kalau Jaga Warga itu kan tugas pokoknya memang untuk menjaga situasi di daerah masing-masing agar kondusif," katanya.

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Ia menekankan tugas pokok Jaga Warga adalah menjaga wilayahnya masing-masing, kondusifitas antarwarga serta menjaga fasilitas di lingkungannya.

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