Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 4 September 2026: Banyak Pilihan Film
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut akhir pekan, deretan bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan film terbaru, mulai dari horor, aksi superhero, hingga komedi dan animasi.
Berikut adalah panduan lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop favorit Jogja untuk hari ini, Jumat (4/9/2026).
1. Ambarrukmo Plaza (Plaza Ambarrukmo XXI)
Mutiny (95 Menit | R17+)
12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Autopsy Dead Body Can Talk (112 Menit | R17+)
12:05, 16:10
Insidious: Out of the Further (106 Menit | R13+)
12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Munafik: Melawan Iblis (103 Menit | R17+)
12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
By Any Means (106 Menit | R17+)
12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05
Harusnya Horror
14:00
Spider-Man: Brand New Day (145 Menit | R13+)
18:10, 20:55
2. Empire XXI
Baby Udon
12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Munafik: Melawan Iblis (103 Menit | R17+)
12:00, 14:05, 16:10, 18:15
Insidious: Out of the Further (106 Menit | R13+)
12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45
Operasi Pesta Copet (113 Menit | R13+)
12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
The Dangers in My Heart: The Movie (102 Menit | R13+)
12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 20:45
The Odyssey (172 Menit | R13+)
20:20
3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Operasi Pesta Copet (113 Menit | R13+)
12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45
Insidious: Out of the Further (106 Menit | R13+)
12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Autopsy Dead Body Can Talk (112 Menit | R17+)
12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55
Baby Udon (115 Menit | R13+)
12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Above & Below (96 Menit | R17+)
12:25, 14:20, 16:15, 20:15
Munafik: Melawan Iblis (103 Menit | R17+)
12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Harusnya Horror (106 Menit | R13+)
18:10
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (99 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 47.000): 12:30, 16:55
Baby Udon (115 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 47.000): 13:30, 16:00
Insidious: Out of the Further (106 Menit | 13+)
4DX 2D (Rp 105.000): 12:45, 15:00, 20:15
SphereX 2D (Rp 47.000): 13:15, 15:30, 17:45, 20:00
Velvet 2D (Rp 170.000): 20:30
Munafik: Melawan Iblis (103 Menit | 17+)
Regular 2D (Rp 47.000): 13:00, 15:15, 17:30, 19:45
Operasi Pesta Copet (113 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 47.000): 14:35, 19:05
Spider-Man: Brand New Day (145 Menit | 13+)
ScreenX 2D (Rp 57.000): 13:30, 16:30, 19:30
Velvet 2D (Rp 170.000): 14:05
4DX 2D (Rp 105.000): 17:20
The Odyssey (172 Menit | 13+)
Velvet 2D (Rp 170.000): 17:05
Baca Juga:
5. CGV Transmart Maguwo
Bapakmu Kiper (91 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 38.000): 15:25, 19:40
Baby Udon (115 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 38.000): 15:20, 17:40, 20:00
Insidious: Out of the Further (106 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 38.000): 13:00, 18:00
Munafik: Melawan Iblis (103 Menit | 17+)
Regular 2D (Rp 38.000): 13:10, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Operasi Pesta Copet (113 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 38.000): 17:20
Spider-Man: Brand New Day (145 Menit | 13+)
Regular 2D (Rp 38.000): 15:10, 20:10
Pastikan untuk memesan tiket lebih awal melalui aplikasi resmi atau loket bioskop agar tidak kehabisan tempat duduk! (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop yang ada di Amplaz, Pakuwon Mall, Empire, Transmart Maguwo dan Jogja City Mall.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News