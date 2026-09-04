Panduan Naik Trans Jogja ke Malioboro Hari Ini, Jumat 4 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA -

Bagi warga Yogyakarta maupun wisatawan yang ingin menghabiskan akhir pekan di kawasan Malioboro hari ini, Jumat (4/9/2026), transportasi publik Trans Jogja tetap menjadi pilihan paling hemat dan nyaman.

Dua rute utama yang dapat dimanfaatkan untuk langsung menuju jantung Kota Jogja ini adalah Jalur 1A (rute Timur) dan Jalur 2A (rute Utara/Sleman).

Kedua jalur ini melayani pemberhentian langsung di sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari Halte Malioboro 1, Halte Malioboro 2 (Kepatihan), hingga Halte Malioboro 3.

Panduan Rute Trans Jogja menuju Malioboro

1. Jalur 1A (Terminal Prambanan – Malioboro)

Rute ini sangat cocok bagi penumpang dari arah Prambanan, Kalasan, Bandara Adisucipto, kawasan Jl. Solo, hingga Depok/Sleman.

Rute Berangkat menuju Malioboro:

Terminal Prambanan → TPB Edotel Kalasan 2 → RS Bhayangkara → Pasar Kalasan → Cupuwatu → Halte Jl. Solo KR 2 → Bandara Adisucipto → Halte Hyundai → Halte Jl. Solo (Jayakarta) → Janti Selatan → Ambarukmo → Gedung Wanita → LPP → Superindo Urip Sumoharjo → RS Bethesda → Sudirman Bumiputera → Mangkubumi 1 → Mangkubumi 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3.

Rute Kembali (Arah Prambanan):

Dari Halte Malioboro 3 → Taman Pintar → TPB Jl. Mayor Suryotomo 1 → Halte Progo → Halte Jl. Mataram Hotel Akur → Portable Teras Malioboro 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Kridosono → YKPN → Demangan → SMA De Britto → Plaza Ambarukmo 2 → Janti Selatan → Janti Utara → Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kanwil DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Bandara Adisucipto → Sorogenen → KR 1 → BPD Kalasan → RS Bhayangkara → Edotel Kalasan 1 → Terminal Prambanan.

2. Jalur 2A (Terminal Condong Catur – Malioboro)

Rute ini melewati area utara, menghubungkan kawasan Condongcatur, Monjali, Jombor, hingga jalan A.M. Sangaji menuju pusat kota.

Rute Berangkat menuju Malioboro:

Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Monjali (Selatan) → Terminal Jombor → Monjali (Utara) → PDAM Monjali → SPBU Monjali (Timur) → Karangjati (Timur) → Batas Kota Jl. Monjali Timur → Halte A.M. Sangaji (Timur) → Pasar Kranggan (Timur) → Halte Mangkubumi 1 → Halte Mangkubumi 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3.

Rute Kembali (Arah Condong Catur via Umbulharjo & UNY):

Dari Halte Malioboro 3 → Taman Pintar → Jogjatronik → TPB Katamso 1 (Purawisata) → SDN Kintelan → Kol. Sugiono 1 → Eks STIE Kerjasama → RSI Hidayatullah → Gambiran 2 → Jl. Perintis Kemerdekaan → Ngeksigondo Diklat PU → SMP 9 Kota → Gedong Kuning → Gembira Loka → SGM Kusumanegara → Makam Gajah → KPPN Cendana → GOR Among Rogo → Kenari 1 → SMP Kanisius Gayam → Eks Bioskop Mataram → Kridosono → UKDW → RS Bethesda → Cik Di Tiro 2 → SMPN 1 Yk → Colombo (Kosudgama) → UNY → Plaza UNY → Santren → Prayan (Barat) → SPBU Condongcatur → Terminal Condong Catur.