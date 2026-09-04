Kebakaran Lahan di Gunungkidul, Polisi Selidiki Pemicunya

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Api membakar lahan yang berada di Gunung Alas Sepuhan wilayah Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (3/9).

Kebakaran lahan tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan bahwa api muncul dari sebelah barat dan dengan cepat merembet ke area lain di sekitarnya.

“Angin yang bertiup kencang dan kondisi lahan banyak rumput kering membuat api cepat menjalar," katanya.

Upaya pemadaman dilakukan petugas damkar, kepolisian hingga warga dilakukan hingga pukul 16.00 WIB api dinyatakan padam.

"Sampai dengan saat ini penyebab terjadinya kebakaran belum dapat dipastikan dan masih diperlukan pendalaman lebih lanjut," kata Iptu Tukiran.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Lokasi kebakaran merupakan lahan perbukitan milik warga.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak meninggalkan sumber api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. (mcr25/jpnn)