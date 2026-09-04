Sambut HPN 2026, Epson Tebar Voucher dan Merchandise Gratis di 50 Gerai Servis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026, PT Epson Indonesia kembali menggelar perhelatan tahunan Epson Customer Day 2026 selama dua hari berturut-turut, 3–4 September 2026.

Mengusung komitmen after-sales service dan pelayanan purna jual terbaik, ajang serentak ini hadir di 50 titik Authorized Service Partner (ASP) Epson yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Melalui perayaan tahun ini, Epson mengajak para pengguna setia untuk mendatangi gerai servis terdekat guna menikmati beragam bentuk apresiasi, mulai dari merchandise eksklusif hingga voucher uang elektronik.

Head of Function Sales PT Epson Indonesia Muchammad Husni Nurdin menegaskan bahwa Customer Day bukan sekadar rutinitas perayaan, melainkan momentum penting untuk mendengarkan masukan langsung dari pengguna.

"Pelanggan merupakan bagian penting dalam perjalanan Epson. Hubungan dengan pelanggan tidak berhenti ketika produk terjual. Kami ingin memastikan pelanggan mendapatkan dukungan yang baik sepanjang perjalanan mereka bersama Epson," ujar Husni.

Bagi Anda yang berencana melakukan perbaikan (repair) maupun mengambil unit perangkat yang telah selesai diperbaiki di jaringan ASP resmi Epson selama periode 3–4 September 2026, Epson siap membagikan reward menarik.

Pelanggan Warranty berhak mendapatkan voucher uang elektronik beserta merchandise menarik, sementara yang sudah bergaransi akan mendapatkan voucher uang elektronik.

Pelanggan cukup membawa identitas resmi yang masih berlaku dan mengisi formulir customer survey singkat di lokasi.