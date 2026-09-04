AJI dan Forum Persma DIY Kecam Kekerasan Terhadap 6 Jurnalis Peliput Demo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Forum Pers Mahasiswa (Persma) se-DIY bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengecam tindak kekerasan fisik, intimidasi, dan perampasan alat kerja yang menimpa enam jurnalis mahasiswa saat meliput aksi unjuk rasa di Perempatan Gramedia Sudirman, Selasa (1/9) malam.

Keenam korban berasal dari tiga lembaga pers mahasiswa, yakni dua awak BPMF Pijar, satu awak LPPM Sintesa, dan tiga awak LPM Philosofis.

Mereka menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) dan ormas preman di tengah kericuhan aksi.

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Koordinator Divisi Advokasi AJI Yogyakarta Afkar Aristoteles mengatakan aksi yang diusung oleh Massa Aksi Damai Cik Di Tiro itu semula berlangsung tertib sejak sore hari dengan berbagai kegiatan damai seperti orasi, lapak baca, hingga bermain bola.

Namun, situasi mulai memanas sekitar pukul 19.05 WIB akibat provokasi OTK dan tindakan represif ormas yang memukul mundur massa.

“Puncak kericuhan pecah sekitar pukul 22.00 WIB ketika sebuah ambulans melintas dan memecah barisan massa aksi. Momen tersebut dimanfaatkan kelompok OTK dan ormas untuk mengejar serta menganiaya para peserta aksi, termasuk pers mahasiswa yang sedang bertugas,” kata Afkar.

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Dalam insiden tersebut satu jurnalis LPPM Sintesa diintimidasi, dituduh sebagai provokator, dan alat jurnalistiknya dirampas oleh OTK.

Dua jurnalis BPMF Pijar mengalami kekerasan fisik. Salah satu di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bocor di kepala setelah dihantam botol kaca.