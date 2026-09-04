JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Poin-Poin Penting Perda Pengendalian Minol Terbaru di Kulon Progo

Poin-Poin Penting Perda Pengendalian Minol Terbaru di Kulon Progo

Jumat, 04 September 2026 – 15:15 WIB
Poin-Poin Penting Perda Pengendalian Minol Terbaru di Kulon Progo - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Barang bukti hasil razia miras ilegal di Yogyakarta. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan baru ini disusun untuk menggantikan Perda Nomor 1 Tahun 2007 demi memperketat tata niaga, distribusi, hingga produksi minuman keras di seluruh wilayah Kulon Progo.

Penyusunan Perda inisiatif DPRD ini dipicu oleh maraknya peredaran minuman beralkohol tak terkontrol serta maraknya kasus minuman oplosan yang berujung keracunan hingga kematian.

Baca Juga:

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kulon Progo Rian Nur Fajar menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Regulasi ini juga menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan beserta Pansus DPRD menyepakati sejumlah batasan ketat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga:

Batas Radius Minimum 100 Meter
Pengecer dan penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol dalam radius 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau pesantren, rumah sakit.

Larangan Penjualan Daring dan Delivery
Minuman beralkohol dilarang keras diperjualbelikan melalui media dalam jaringan (aplikasi berbasis elektronik) maupun jasa layanan pengantaran.

Perda baru tentang pengawasan dan pembatasan minuman beralkohol sudah disahkan oleh DPRD Kulon Progo. Ini poin-poin pentingnya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   perda minol raperda minuman beralkohol raperda kulon progo dprd kulon progo Pemkab kulon progo bupati kulon progo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU