676 Sekolah di Gunungkidul Butuh Diperbaiki

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendata bahwa ada 676 sekolah yang butuh diperbaiki, tetapi hanya 131 yang lolos program revitalisasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul Nunuk Setyowati mengatakan mereka telah mengusulkan 676 sekolah agar mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Usulan tersebut mencakup berbagai tingkatan sekolah yang mengalami kerusakan, baik pada bangunan fisik maupun sarana pendukungnya.

Akan tetapi, hanya 131 sekolah yang resmi disetujui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk direvitalisasi pada tahun ini.

"Semua yang diajukan adalah sekolah yang mengalami kerusakan baik sarpras maupun bangunannya," ujar Nunuk di Gunungkidul, Jumat (4/9).

Menurut dia, dari total 676 sekolah yang diajukan tersebut terdiri atas 236 TK, 82 SMP, dan paling banyak tingkat SD sekitar 358 sekolah.

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Dari 131 sekolah yang akan direvitalisasi pada tahun ini, 42 di antaranya adalah sekolah dasar.

“Sisanya dialokasikan ke PAUD dan SMP," kata Nunuk.