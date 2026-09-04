Wali Kota Jogja Menyusuri Kali Code, Setelah Itu Langsung Bikin MoU

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo terjun langsung menyusuri Kali Code untuk memimpin program membersihkan sungai dan melestarikan lingkungan hidup pada Jumat (4/9).

Aksi turun ke lapangan ini dilakukan untuk mengenali kondisi riil ekosistem sungai sekaligus mendorong kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

"Kegiatan ini menjadi penting karena kami tidak hanya berbicara tentang sungai dari ruang pertemuan, tetapi turun langsung, menyusuri alirannya, dan melihat kondisi sebenarnya," tegas Hasto Wardoyo di sela-sela kegiatan.

Menurut Hasto, Kali Code bukan sekadar aliran air biasa, tetapi urat nadi kehidupan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyimpan sejarah, permukiman warga, kegiatan ekonomi, hingga ruang sosial masyarakat.

Dengan menyusuri Kali Code, Hasto ingin mengenali langsung kondisi fisik dan ekologis sungai dari hulu ke hilir.

Hal itu juga dilakukan sebagai kampanye untuk mengajak warga sekitar agar tidak membuang sampah ke sungai.

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Hasto menekankan bahwa persoalan sungai tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja karena aliran air tidak mengenal batas administrasi.

Kali Code sendiri membentang dari kaki Gunung Merapi di Sleman, melewati Kota Yogyakarta dan bermuara di Kabupaten Bantul.