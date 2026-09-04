Ditjen Pajak Sosialisasikan Taat Bayar Pajak Kepada Pelajar SD

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanamkan kesadaran dan budaya taat pajak kepada generasi muda. Melalui program nasional "Pajak Bertutur 2026", DJP DIY secara khusus menyasar para pelajar tingkat sekolah dasar (SD) untuk mengenalkan peran vital pajak bagi pembangunan bangsa.

Plt Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY Gunawan Agung Waskito menegaskan pentingnya edukasi pajak dari bangku sekolah.

Menurutnya, pemahaman ini bukan sekadar urusan angka, tetapi pembentukan karakter generasi penerus yang berintegritas dan siap berkontribusi bagi Indonesia.

"Materi itu kami sematkan dalam kegiatan Pajak Bertutur 2026 yang menyasar pelajar di sekolah-sekolah di Indonesia," ujar Gunawan di Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Salah satu agenda teranyar digelar di SD Negeri Pujokusuman 1, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (3/9).

Mengusung tema "Pajak Kita: Energi Generasi Juara", kegiatan ini diikuti oleh 85 siswa yang merupakan perwakilan dari beberapa sekolah di wilayah Kota Yogyakarta.

Gunawan mengatakan materi perpajakan disampaikan dengan pendekatan yang interaktif dan edukatif agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Tujuannya adalah menanamkan kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang akan mereka jalani saat dewasa kelak, sekaligus wujud nyata dalam mendukung fasilitas umum dan pembangunan negara.