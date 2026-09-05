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Jadwal SIM Keliling di DIY Hari Ini, Sabtu 5 September 2026

Sabtu, 05 September 2026 – 07:18 WIB
Jadwal SIM Keliling di DIY Hari Ini, Sabtu 5 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), beberapa titik pelayanan Satpas, SIM Keliling, hingga layanan malam hari tetap beroperasi pada hari ini, Sabtu (5/9).

Layanan luar kantor ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Sedangkan untuk permohonan SIM Baru, pemohon wajib berkunjung langsung ke Satpas Polresta/Polres di masing-masing wilayah.

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Berikut ini jadwal pelayanan SIM di Sleman, Bantul dan Gunungkidul pada hari ini, Sabtu 5 September 2026.

1. Wilayah Sleman
SATPAS Polresta Sleman: 08.00 – 10.00 WIB
SIM Malam (Lobby Sleman City Hall / SCH): 19.00 – 21.00 WIB
Info Layanan (Halo Satpas): 0852 2586 8903

2. Wilayah Gunungkidul
SATPAS Polres Gunungkidul: 08.00 – 10.00 WIB
Saturday Night Service (Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari): 19.00 WIB – Selesai

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3. Wilayah Bantul
SIM Malam (Kantor Dinas Arsip Prov. DIY): 18.30 – 20.00 WIB

Persyaratan Administrasi:

Berikut ini jadwal pelayanan SIM di Sleman, Bantul dan Gunungkidul pada hari ini, Sabtu 5 September 2026.
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