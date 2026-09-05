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Jadwal KRL Hari Ini, Sabtu 5 September 2026: Dari Jogja Menuju Solo

Sabtu, 05 September 2026 – 08:20 WIB
Jadwal KRL Hari Ini, Sabtu 5 September 2026: Dari Jogja Menuju Solo - JPNN.com Jogja
Situasi di gerbong KRL Jogja-Solo. Foto: Januardi/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Sabtu (5/9/2026).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Palur dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Jadwal Lengkap Keberangkatan KRL Jogja-Solo (Sabtu, 5 September 2026)

1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)
05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB

2. Stasiun Lempuyangan
05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB

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3. Stasiun Maguwo
05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB

4. Stasiun Brambanan
05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB

Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Jogja menuju Solo pada hari ini, Sabtu 5 September 2026.
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