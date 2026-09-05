Rute Trans Jogja ke Malioboro dari Jombor dan Terminal Palbalang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Malioboro tetap menjadi destinasi favorit di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat mudah diakses menggunakan transportasi umum.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berangkat dari arah utara (Terminal Jombor) maupun arah selatan (Terminal Palbapang Bantul), armada Trans Jogja menyediakan rute langsung tanpa perlu repot berganti moda transportasi.

Berikut ini rute Trans Jogja menuju kawasan Malioboro pada hari ini, Sabtu 5 September 2026.

Rute Bus EV 3 (Terminal Jombor → Malioboro)

Layanan bus listrik EV 3 menghubungkan sisi utara Yogyakarta langsung ke kawasan pusat kota.

Rute Berangkat: Terminal Jombor – Indogrosir – Jogja City Mall (Timur) – Atakrib Jl. Magelang – TPB TVRI (Timur) – Karangwaru (Timur) – Hotel Utara (Timur) – Halte Pasar Kranggan – Halte Mangkubumi 1 – Halte Mangkubumi 2 – Halte Malioboro 1 – Halte Malioboro 2 (Kepatihan) – Halte Malioboro 3.

Rute Kembali (ke Terminal Jombor): Portabel Bhayangkara – Portabel Pasar Pathuk – Sosrowijayan – Stasiun Yogyakarta – Jlagran – Eks Perpusda – Halte SMP N 14 – Hotel Utara – Kricak – Karangwaru (Barat) – TVRI (Barat) – Daytrans Jl. Magelang – Jogja City Mall (Barat) – MMTC Yogya – Terminal Jombor.

Jalur 15 (Terminal Palbapang → Malioboro)

Menghubungkan Kabupaten Bantul di sisi selatan menuju jantung Kota Yogyakarta.

Rute Berangkat: Terminal Palbapang (B) – Halte SMA N 1 Bantul 2 – SD Unggulan Aisyiyah 1 – Simpang Gose (Halte 2) – Halte Tugu Adipura Bantul – Pasar Bantul – Halte BRI Cabang Bantul – Halte Karanggede – Kelurahan Pendowoharjo – Kesbangpol – Simpang Kasongan – Pasar Niten – Simpang Dongkelan – TPB Pasty – Dukuh (Barat) – FIP UNY – Portabel Tejokusuman – Halte Ngabean – KHA Dahlan (Utara) – Taman Pintar – Suryotomo – Progo – Jl. Mataram Hotel Akur – Portable Teras Malioboro 2 – Halte Malioboro 1 – Halte Malioboro 2 (Kepatihan) – Halte Malioboro 3.

Rute Kembali (ke Terminal Palbapang): Halte Malioboro 3 – KHA Dahlan (Selatan) – Halte Ngabean – Portable Tamansari – Halte Gereja Pugeran – Dukuh (Timur) – Park and Ride Dongkelan (Pasty) – Simpang Dongkelan – Pasar Niten – Simpang Kasongan – Kesbangpol – Kelurahan Pendowoharjo – Halte SMP N 2 Bantul – Kapanewon Bantul – Pasar Bantul – Eks. Stasiun KA Bantul – Tugu Adipura – Simpang Gose (Halte 1) – SD Unggulan Aisyiyah 2 – SMA N 1 Bantul I – Terminal Palbapang (B).