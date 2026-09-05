Jadwal dan Tarif KA Bandara Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 5 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin bepergian dari pusat kota Yogyakarta menuju Yogyakarta International Airport (YIA), layanan Kereta Api (KA) bandara Yogyakarta tetap menjadi pilihan transportasi andalan yang cepat dan efisien.
Layanan kereta bandara ini menyediakan dua kategori perjalanan, yaitu kelas Reguler dan kelas Xpress, guna mempermudah penumpang menyesuaikan waktu serta anggaran perjalanan mereka.
Penumpang dapat memilih di antara dua jenis layanan KA Bandara YIA sesuai dengan kebutuhan:
KA Bandara YIA Reguler melayani rute Yogyakarta menuju YIA dengan melakukan pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Stasiun Wates. Waktu tempuh perjalanan adalah 39 menit dengan tarif tiket berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000.
KA Bandara YIA Xpress adalah layanan cepat langsung tanpa pemberhentian di Stasiun Wates sehingga memangkas waktu perjalanan menjadi hanya 35 menit. Tarif tiket untuk layanan cepat ini berkisar antara Rp 40.000 hingga Rp 60.000.
Selain jadwal reguler harian, terdapat pula jadwal perjalanan khusus kelas Xpress (KA 547F) pada pukul 06:00 WIB yang hanya beroperasi pada akhir pekan, yaitu setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan kereta bandara dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) menuju bandara YIA:
Jadwal KA Bandara YIA Reguler
04:20 WIB (Tiba di YIA pukul 04:59) - KA 521
05:10 WIB (Tiba di YIA pukul 05:49) - KA 561
06:30 WIB (Tiba di YIA pukul 07:09) - KA 523
08:33 WIB (Tiba di YIA pukul 09:12) - KA 525
08:55 WIB (Tiba di YIA pukul 09:34) - KA 563
12:00 WIB (Tiba di YIA pukul 12:39) - KA 527
12:35 WIB (Tiba di YIA pukul 13:14) - KA 565
14:13 WIB (Tiba di YIA pukul 14:52) - KA 529
15:49 WIB (Tiba di YIA pukul 16:28) - KA 567
16:07 WIB (Tiba di YIA pukul 16:46) - KA 531
18:25 WIB (Tiba di YIA pukul 19:04) - KA 569
19:16 WIB (Tiba di YIA pukul 19:55) - KA 533
Berikut ini jadwal keberangkatan menuju Bandara Yogyakarta menggunakan kereta bandara dari Stasiun Tugu.
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