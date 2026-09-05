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Aktivitas Gunung Merapi Dalam Sepekan: 9 Kali Gempa Tektonik, 96 Guguran Lava

Sabtu, 05 September 2026 – 10:50 WIB
Aktivitas Gunung Merapi Dalam Sepekan: 9 Kali Gempa Tektonik, 96 Guguran Lava - JPNN.com Jogja
Erupsi Gunung Merapi. Foto: BPPTKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi dengan bentuk erupsi efusif sepanjang periode pengamatan 28 Agustus – 3 September 2026.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam keterangannya mengatakan status aktivitas Gunung Merapi saat ini tetap berada pada tingkat level 3 atau siaga.

Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, suplai magma dari dalam perut bumi masih terus berlangsung, yang berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya.

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"Suplai magma masih terpantau berlangsung dan dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu (5/9).

Secara visual, cuaca di sekitar gunung umumnya cerah pada pagi dan malam hari, serta berkabut pada siang hingga sore hari.

Aktivitas Gunung Merapi Dalam Sepekan: 9 Kali Gempa Tektonik, 96 Guguran LavaAktivitas Gunung Merapi Periode 28 Agustus - 3 September 2026. Foto: BPPTKG

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Gunung Merapi tampak mengeluarkan asap putih bertekanan lemah dengan ketebalan tipis hingga tebal setinggi 10 meter hingga 200 meter.

Selama periode mingguan ini, aktivitas vulkanik mencatat sejumlah kejadian penting:

Gunung Merapi pekan ini masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. Terjadi 2 kali APG, 9 Gempa Tektonik dan 96 guguran lava.
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TAGS   Gunung Merapi gunung merapi hari ini gunung merapi level 3 Status Gunung Merapi gunung merapi siaga BPPTKG

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