Tingginya Angka Kecelakaan di Bantul, 116 Jiwa Melayang dalam 8 Bulan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatatkan statistik yang cukup mengkhawatirkan.

Polres Bantul mencatat 1.795 kasus kecelakaan lalu lintas telah terjadi di wilayah hukumnya sepanjang kurun waktu Januari hingga Agustus 2026.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengungkapkan akibat ribuan insiden tersebut, 116 orang meninggal dunia dan 2.374 orang lainnya mengalami luka-luka.

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Menurutnya, penyebab mendasar tingginya kasus laka lantas di Bantul masih didominasi oleh faktor manusia.

"Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dominan dipicu faktor kelalaian mengemudi hingga penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan," ujar Iptu Rita, Sabtu (5/9).

Menanggapi fenomena ini, Polres Bantul melancarkan strategi komprehensif mulai dari langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum di lapangan.

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Pada ranah preemtif, Satlantas Polres Bantul gencar menggelar edukasi ke berbagai lapisan masyarakat melalui program Police Goes to School, Police Goes to Campus, hingga Police Goes to Factory.

Selain itu, pembentukan Forum Lalu Lintas yang menggandeng lintas instansi—seperti Dishub, Jasa Raharja, Satpol PP, Pemda, PMI, hingga pihak rumah sakit—terus diperkuat untuk memetakan solusi penanganan jalan.