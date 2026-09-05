Ratusan Peserta Bersaing dalam STQH Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta resmi membuka penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) tingkat Kota Yogyakarta 2026 pada Sabtu (5/9). Ajang keagamaan ini diikuti 219 peserta dari 14 kafilah yang akan bertanding di berbagai cabang perlombaan.

Cabang yang dilombakan meliputi tilawah, tahfiz Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an bahasa Arab, hingga hafalan hadis.

Para peserta terbaik dari ajang ini nantinya akan disiapkan untuk mewakili Kota Yogyakarta pada STQH tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

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Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan pentingnya bimbingan keagamaan yang bersumber langsung dari para ahli di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, meski generasi muda saat ini sangat mudah memperoleh informasi keagamaan melalui internet dan media sosial, kemudahan tersebut tetap membutuhkan penyaring serta pendampingan langsung.

"Generasi muda Yogyakarta hendaknya tidak hanya belajar agama melalui layar telepon genggam, tetapi juga membangun tradisi belajar secara langsung melalui proses, dialog, keteladanan, dan bimbingan dari guru, ustaz, kiai, maupun pembimbing yang memiliki keilmuan jelas," ujar Hasto.

Ia menambahkan bahwa STQH merupakan ruang strategis bagi generasi muda untuk tidak sekadar membaca atau menghafal Al-Qur'an dan hadis, melainkan juga memahami, memperkuat akidah, serta meneladani nilainya dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kepedulian, dan penghormatan kepada sesama.

Menariknya, pembukaan STQH 2026 kali ini dirangkaikan dengan gelaran Halal Fest dan bazar UMKM halal.