Serunya Kontes Roket Air Yogyakarta, Ketika Sains Menjadi Arena Bermain

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suara desisan angin dan letupan air bersahut-sahutan di kawasan Taman Budaya Embung Giwangan, Sabtu (5/9).

Total ada 522 pelajar dari 71 sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memadati area untuk berlomba mendaratkan roket botol rakitan mereka sedekat mungkin dengan sasaran berjarak 60 meter.

Ajang Kontes Roket Air Taman Pintar 2026 yang memasuki edisi ke-15 ini membuktikan bahwa pembelajaran Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) bisa dikemas secara seru, aplikatif, dan rekreatif.

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Kontes roket air ini diselenggarakan oleh Taman Pintar yang berada di bawah UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, bekerja sama dengan Komunitas Pecinta Roket Air Yogyakarta.

Dalam kontes kali ini, terjadi lebih dari 1.000 kali peluncuran roket dalam satu hari.

Para peserta belomba-lomba untuk mengarahkan roket air meluncur akurat menuju target sejauh 60 meter.

Tiga puluh peserta terbaik akan mewakili DIY di Kompetisi Roket Air Nasional 2026 di Bandung pada 17 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menekankan bahwa kegiatan di luar kelas seperti ini membangun fondasi karakter yang tak kalah penting dari nilai akademis.