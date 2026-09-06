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Jadwal KRL Solo - Jogja Hari Ini, Minggu 6 September 2026

Minggu, 06 September 2026 – 07:45 WIB
Jadwal KRL Solo - Jogja Hari Ini, Minggu 6 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Solo, Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Mingg (6/9/2026).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Jadwal Lengkap Keberangkatan KRL Solo- Yogyakarta pada hari ini, Mingg 6 September 2026.

- Palur: 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42

- Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48

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- Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54

-Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59

Jadwal Lengkap Keberangkatan KRL Solo- Yogyakarta pada hari ini, Mingg 6 September 2026.
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