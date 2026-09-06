Jadwal Lengkap Kereta Bandara Yogyakarta Hari Ini, Minggu 6 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Kereta Api (KA) Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan transportasi cepat, nyaman, dan bebas macet untuk bepergian dari pusat kota Yogyakarta (Stasiun Tugu) menuju YIA Kulon Progo, maupun arah sebaliknya.

Untuk mempermudah mobilitas penumpang, KA Bandara YIA menyediakan dua jenis layanan perjalanan:

- KA Bandara YIA Reguler: Berhenti di Stasiun Wates dengan tarif tiket berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per penumpang.

- KA Bandara YIA Xpress: Layanan cepat langsung tanpa pemberhentian di Stasiun Wates dengan tarif tiket berkisar antara Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per penumpang.

Menariknya, terdapat jadwal khusus kelas Xpress (KA 547F untuk rute Yogyakarta ke YIA dan KA 548F untuk rute YIA ke Yogyakarta) yang beroperasi hanya pada akhir pekan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Berikut adalah jadwal keberangkatan lengkap KA Bandara YIA untuk kedua arah rute pulang pergi (PP):

1. Rute Keberangkatan Yogyakarta (Stasiun Tugu) menuju YIA

Layanan Reguler (Berhenti di Stasiun Wates):

KA 521: Berangkat 04:20 | Tiba Wates 04:46 | Tiba YIA 04:59

KA 561: Berangkat 05:10 | Tiba Wates 05:36 | Tiba YIA 05:49

KA 523: Berangkat 06:30 | Tiba Wates 06:56 | Tiba YIA 07:09

KA 525: Berangkat 08:33 | Tiba Wates 08:59 | Tiba YIA 09:12

KA 563: Berangkat 08:55 | Tiba Wates 09:21 | Tiba YIA 09:34

KA 527: Berangkat 12:00 | Tiba Wates 12:26 | Tiba YIA 12:39

KA 565: Berangkat 12:35 | Tiba Wates 13:01 | Tiba YIA 13:14

KA 529: Berangkat 14:13 | Tiba Wates 14:39 | Tiba YIA 14:52

KA 567: Berangkat 15:49 | Tiba Wates 16:15 | Tiba YIA 16:28

KA 531: Berangkat 16:07 | Tiba Wates 16:33 | Tiba YIA 16:46

KA 569: Berangkat 18:25 | Tiba Wates 18:51 | Tiba YIA 19:04

KA 533: Berangkat 19:16 | Tiba Wates 19:42 | Tiba YIA 19:55

Layanan Xpress (Perjalanan Langsung):

KA 547F: Berangkat 06:00 | Tiba YIA 06:35 (Khusus Jumat, Sabtu, Minggu)

KA 535: Berangkat 07:40 | Tiba YIA 08:15

KA 549: Berangkat 07:57 | Tiba YIA 08:32

KA 537: Berangkat 09:28 | Tiba YIA 10:03

KA 551: Berangkat 09:51 | Tiba YIA 10:26

KA 539: Berangkat 11:03 | Tiba YIA 11:38

KA 553: Berangkat 13:28 | Tiba YIA 14:03

KA 541: Berangkat 15:02 | Tiba YIA 15:37

KA 555: Berangkat 15:30 | Tiba YIA 16:05

KA 543: Berangkat 16:48 | Tiba YIA 17:23

KA 557: Berangkat 17:15 | Tiba YIA 17:50

KA 559: Berangkat 18:50 | Tiba YIA 19:25

KA 545: Berangkat 20:12 | Tiba YIA 20:47