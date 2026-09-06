Panduan Rute Trans Jogja Menuju Malioboro, Terminal Giwangan dan Candi Prambanan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi umum Trans Jogja terus menjadi andalan mobilitas warga lokal maupun wisatawan.
Menghubungkan destinasi utama seperti Candi Prambanan, kawasan Malioboro, hingga Terminal Giwangan kini makin praktis berkat ketersediaan Jalur 1A dan Jalur 4A.
Jalur 1A: Penghubung Utama Candi Prambanan – Malioboro
Jalur 1A menjadi rute favorit wisatawan karena menghubungkan gerbang timur DIY (Terminal Prambanan), Bandara Adisutjipto, pusat belanja, hingga jantung kota di kawasan Malioboro.
Titik Keberangkatan & Pemberhentian Utama:
Area Prambanan & Kalasan: Terminal Prambanan, TPB Edotel Kalasan, RS Bhayangkara, Pasar Kalasan, Cupuwatu.
Sumbu Jl. Solo & Bandara: Halte TJ Bandara Adisucipto, Halte Janti, Halte Ambarukmo, Halte RS Bethesda.
Kawasan Pusat Kota & Malioboro: Halte Mangkubumi, Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), & 3, Taman Pintar, Halte Progo, Teras Malioboro 2, Halte Kridosono.
Rute Kembali: Melalui Demangan, Plaza Ambarukmo, Transmart Maguwo, Bandara Adisutjipto, hingga kembali ke Terminal Prambanan.
Jalur 4A: Konektivitas Terminal Giwangan – Kampus & RSUP Sardjito
Jalur 4A melayani konektivitas dari selatan kota di Terminal Giwangan menuju kawasan pusat pendidikan, stasiun kereta api, hingga fasilitas kesehatan utama.
Titik Keberangkatan & Pemberhentian Utama:
Area Selatan: Terminal Giwangan, TPB Pasar Giwangan, Tamansiswa, Pasar Sentul.
Berikut ini rute lengkap bagi Anda yang ingin bepergian ke kawasan Malioboro, Candi Prambanan dan Terminal Giwangan menggunakan Trans Jogja.
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