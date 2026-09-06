Keliling Jogja dengan Bus Listrik Hari Ini, Minggu 6 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki babak baru yang lebih ramah lingkungan.

Mulai 1 Januari 2026, Bus Listrik Trans Jogja resmi beroperasi secara reguler untuk melayani masyarakat dan wisatawan dengan tarif terjangkau Rp 2.700 per perjalanan.

Armada ramah lingkungan ini melayani koridor melingkar Terminal Jombor – Malioboro – Terminal Jombor yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 20.30 WIB.

Adapun lintasan jalan yang dilalui meliputi:

Terminal Jombor ? Jl. Magelang ? Jl. Pangeran Diponegoro ? Jl. Mangkubumi ? Jl. Kleringan ? Jl. Malioboro ? Jl. Margo Mulyo ? Jl. KH Ahmad Dahlan ? Jl. Bhayangkara ? Jl. Jlagran ? Jl. Gandekan ? Jl. Jlagran Lor ? Jl. Tentara Pelajar ? Jl. Magelang ? Terminal Jombor.

Penumpang dapat mengakses bus listrik ini melalui puluhan halte dan titik pemberhentian strategis yang terbagi dalam beberapa area:

- Area Utara (Jombor & Kebon Agung): Terminal Jombor, Indogrosir, Boshe, JCM, Mobilindo, dan Daytrans.

- Area Tengah (TVRI hingga Kranggan): TVRI, TVRI Barat, Karangwaru Kricak, Polsek Tegalrejo, Karen Chicken, Indomart Pakuningratan, Hotel Utara, serta Pasar Kranggan.

- Kawasan Jantung Kota & Malioboro: Halte Mangkubumi 1, Mangkubumi 2, hingga kawasan Malioboro 1, Malioboro 2, dan Malioboro 3.