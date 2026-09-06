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Masih Ada Kesempatan Bagi Pencinta Kopi, Buruan ke Jogja Coffee Week

Minggu, 06 September 2026 – 09:39 WIB
Masih Ada Kesempatan Bagi Pencinta Kopi, Buruan ke Jogja Coffee Week - JPNN.com Jogja
Jogja Coffe Week. Foto: IG/@jogjacoffeeweek.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelaran industri kopi terbesar di Yogyakarta, Jogja Coffee Week (JCW) #6, resmi memasuki hari terakhir pada hari ini, Minggu 6 September 2026.

Berlangsung di Hall B-C Jogja Expo Center (JEC), ajang tahunan bertajuk Indonesia Coffee Showcase ini menjadi tempat kumpul wajib bagi para petani, roaster, barista, pelaku bisnis, hingga penikmat kopi dari seluruh penjuru Nusantara.

Mengusung tema "Inclusive Vibes", JCW #6 menegaskan bahwa dunia kopi terbuka untuk siapa saja.

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Apa pun latar belakang dan selera kopimu, mulai dari penikmat espresso yang pekat, pencinta kelembutan latte, penjelajah cita rasa manual brew, hingga kesegaran coffee mocktail, selalu ada ruang untuk berkumpul, merayakan, dan saling terhubung.

Bagi Kamu yang belum sempat mampir, hari terakhir ini adalah kesempatan pamungkas untuk menikmati beragam sajian utama:

- Eksplorasi Internasional: Kehadiran 13 Coffee Exhibitors dari Jepang yang membawakan lanskap dan tren kopi khas Negeri Sakura.

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- Kompetisi Bergengsi: Aksi memukau para pakar di Jawara Coffee Competition dan keseruan Fun Roasting Competition.

- Edukasi & Bisnis: Diskusi mendalam di Coffeeverse Talkshow serta jejaring industri melalui Indonesia Coffee Business Summit.

Bagi Kamu pencinta kopi yang belum sempat mampir ke event Jogja Coffe Week, masih ada kesempata hari ini. Buruan ke JEC.
Sumber jogjacoffeweek.com
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TAGS   jogja coffe week event jogja kopi JEC

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