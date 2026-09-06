Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Puluhan Jadwal Ditunda

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas abu vulkanis dari Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mulai berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandara Indonesia pada Minggu (6/9). Ratusan penumpang harus menghadapi penundaan hingga pembatalan penerbangan demi alasan keselamatan udara.

Di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Kulon Progo, tercatat sembilan penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta (CGK) dibatalkan dan satu penerbangan rute Palembang (PLM) mengalami penundaan (delay) hingga pukul 10.30 WIB.

General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Thamrin mengimbau para calon penumpang untuk aktif memeriksa status penerbangan mereka secara berkala.

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"Kami memahami kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Kami mengimbau pengguna jasa untuk secara berkala memastikan status penerbangan ke masing-masing maskapai atau menghubungi Contact Center InJourney Airports di nomor 172," ujar Thamrin di Kulon Progo, Minggu (6/9).

Thamrin menambahkan bahwa pihak pengelola YIA terus berkoordinasi erat dengan maskapai, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta AirNav Indonesia untuk memantau pergerakan sebaran abu vulkanik.

Meskipun terjadi gangguan jadwal, manajemen memastikan seluruh fasilitas dan layanan di YIA tetap beroperasi optimal untuk kenyamanan para pengguna jasa.

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Informasi operasional terkini juga terus diperbarui melalui akun media sosial resmi @bandarayogyakarta.

Dampak erupsi juga meluas hingga ke kawasan timur Indonesia. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG), Makassar, yang menghubungkan rute dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta turut terganggu.