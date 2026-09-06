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Bandara Soetta Ditutup Imbas Abu Vulkanis, Kereta Tambahan Tersedia

Minggu, 06 September 2026 – 16:22 WIB
Bandara Soetta Ditutup Imbas Abu Vulkanis, Kereta Tambahan Tersedia - JPNN.com Jogja
Penumpang naik kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Foto: KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan perjalanan kereta api (KA) tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menuju Jakarta.

Langkah ini diambil menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) akibat bahaya sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada Minggu (6/9) mulai pukul 01.30 WIB hingga 09.30 WIB demi keselamatan penerbangan.

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Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penambahan jadwal ini merupakan komitmen KAI untuk menyediakan alternatif transportasi darat yang aman dan andal ketika jalur udara terganggu.

"KAI Daop 6 berupaya hadir memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi akibat adanya penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Kami menyiapkan perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat," ujar Feni di Yogyakarta, Minggu.

Dua perjalanan kereta api tambahan disiapkan khusus untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat menuju Stasiun Gambir, Jakarta:

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Ada KA Tambahan Yogyakarta - Gambir yang berangkat langsung dari Stasiun Yogyakarta pada pukul 18.20 WIB.

Selain itu, tersedia pula KA Tambahan Malang - Gambir yang akan berangkat dari Stasiun Malang pukul 20.15 WIB, dijadwalkan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 02.32 WIB, dan melanjutkan perjalanan ke Stasiun Gambir pada pukul 02.37 WIB.

PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyediakan dua kereta tambahan menyusul kebijakan penutusan sementara Bandara Soekarno Hatta.
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TAGS   PT KAI Daop 6 Yogyakarta KAI Daop 6 Yogyakarta kereta tambahan bandara soetta gunung anak krakatau gunung krakatau erupsi gunung anak krakatau

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