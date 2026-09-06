Tersedia 3.000 Dosis Vaksin Rabies Gratis, Cek Syaratnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyiapkan 3.000 dosis vaksin rabies gratis untuk hewan peliharaan sepanjang September 2026. Program ini menargetkan hewan penular rabies seperti kucing, anjing, dan kera guna mempertahankan status nol kasus rabies di wilayah Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti mengatakan kuota tahun ini disesuaikan dengan realisasi capaian vaksinasi tahun lalu.

"Pada prinsipnya kami siapkan vaksin untuk semua hewan penular rabies yang ada di Kota Yogyakarta, selama September kami siapkan sekitar 3.000 dosis vaksin," ujar Sri Panggarti di Yogyakarta, Minggu (6/9/2026).

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Sebagai pembanding, realisasi vaksinasi rabies pada 2025 mencapai 3.011 ekor hewan, yang terdiri dari 2.435 ekor kucing, 565 ekor anjing dan 11 ekor kera.

Layanan vaksinasi gratis ini dikhususkan bagi hewan yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Pemilik wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta saat pendaftaran.

Pelaksanaan vaksinasi sendiri telah dimulai sejak awal September, salah satunya berlokasi di Pendopo Kelurahan Mantrijeron.

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Sebelum disuntik, hewan peliharaan harus memenuhi sejumlah kriteria kesehatan, misalnya dalam kondisi sehat dan tidak sedang demam, tidak dalam keadaan hamil atau menyusui, sudah cukup umur, dan telah diberikan obat cacing sebelumnya.

Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta Sri Wahyuningsih mengatakan pentingnya proses screening sebelum vaksin diberikan.