Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 7 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Yogyakarta yang hendak memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Satpas di wilayah Sleman, Gunungkidul, dan Bantul membuka layanan SIM Keliling serta Satpas hari ini, Senin 7 September 2026.
Layanan keliling dan layanan terpadu ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.
Bagi pemohon SIM baru, proses pembuatan tetap harus dilakukan langsung di Satpas Polresta atau Polres setempat.
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM pada hari ini, Senin 7 September 2026.
Wilayah Sleman
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Wilayah Bantul
Kantor Dinas Arsip Prov. DIY: Pukul 08.00 – 10.00 WIB
Wilayah Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (Layanan SIMMADE/SIM PITU/SIM Station libur/tidak beroperasi pada hari Senin)
Syarat Perpanjangan SIM
Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diimbau untuk menyiapkan berkas persyaratan dari rumah:
Berikut in jadwal lengkap pelayanan SIM di Bantul, Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Senin 7 September 2026.
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