Rute Trans Jogja Menuju Bandara Adisucipto dan Terminal Giwangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Trans Jogja menyediakan akses transportasi umum yang terhubung langsung ke Bandara Adisutjipto dan Terminal Giwangan melalui Jalur 1B dan Jalur 3A.

Kedua rute ini mempermudah mobilitas masyarakat, wisatawan, serta pengguna transportasi antarmoda di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ke Bandara Adisutjipto dapat diakses menggunakan Jalur 1B (dari arah Ngabean, Malioboro, dan Kusumanegara) serta Jalur 3A (dari arah Condong Catur, UGM, Malioboro, dan Giwangan).

Sedangkan ke Terminal Giwangan diakomodasi langsung oleh Jalur 3A yang melintasi kawasan kampus (UGM, UNU), pusat Kota (Malioboro), hingga area Banguntapan dan Maguwo.

Skema Rute Lengkap

1. Jalur 1B (Rute Halte Ngabean – Bandara Adisutjipto PP)

Menghubungkan pusat kota bagian barat dan timur dengan kawasan Maguwo/Bandara Adisutjipto.

Arah Berangkat (Ngabean → Bandara Adisutjipto):

Halte Ngabean → Halte KHA Dahlan (Utara) → Taman Pintar → Pakualaman → Taman Makam Pahlawan (Utara) → Makam Gajah (Utara) → SGM Kusumanegara (Utara) → Gedung Juang 45 → JEC → Blok O → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto

Arah Kembali (Bandara Adisutjipto → Ngabean via Malioboro):

Halte TJ Bandara Adisucipto → Halte Hyundai → Halte Jl. Solo (Jayakarta) → Halte Janti Utara → Halte Mall Sahid J-Walk → TPB Tambak Bayan 1 → TPB Ruko Babarsari → Kledokan → Pasar Angkasa (Timur) → Halte RS dr. S. HARDJOLUKITO → Wonocatur → TPB BKPM DIY → Halte Kusumanegara (Gembira Loka) → Halte SGM Kusumanegara (Selatan) → TPB Makam Gajah (Selatan) → Taman Makam Pahlawan (Selatan) → Pasar Sentul (Selatan) → Museum Biologi → Suryotomo → Progo → Jl. Mataram Hotel Akur → Portable Teras Malioboro 2 → Halte Abu Bakar Ali → Abadi Hotel Jogja → Stasiun Yogyakarta → Jlagran → Letjen Suprapto → SDN Gedong Tengen → KS Tubun → Halte Ngabean.

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2. Jalur 3A (Rute Loop: Terminal Condong Catur – Terminal Giwangan – Bandara Adisutjipto)

Rute melingkar yang menghubungkan terminal utara (Condong Catur), pusat kota, terminal selatan (Giwangan), hingga kawasan Maguwo/Bandara.

Lintasan Rute:

Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Hokben Jakal (Timur) → TPB McD Jakal → Biologi UGM → Halte RS Sardjito (Timur) → FKG UGM (Utara) → Halte GIK UGM → TPB Panti Rapih → Halte Cik Di Tiro 1 → Halte Bulog → Halte Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3 → KHA Dahlan (Selatan) → Halte Ngabean → Portable Tamansari → TPB MT Haryono 1 (Jokteng Kulon) → TPB Jl. Mayjen Sutoyo (Plengkung Gading) → Halte Kol. Sugiono 1 (Pujokusuman) → TPB Lowanu → TPB UNU Yogyakarta → TPB Widya Wiwaha 1 → TPB Sorogenen (Wirosaban) → TPB Tegal Turi 1 → TPB Gudang SGM 2 → TPB Pasar Giwangan 2 → Terminal Giwangan → TPB Pasar Giwangan 1 → TPB Gudang SGM → Halte Tegal Gendu 1 → TPB Lapangan Karang → TPB SMA 5 → Halte Gedong Kuning → TPB Pilar 1 Gedong Kuning Kota → TPB Banguntapan 1 Gedong Kuning → Halte JEC → Halte Blok O (RS Hardjolukito) → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto → Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogya → TJ RRU Disnaker → Halte RRU Instiper 2 → TPB Polsek Depok Timur → Halte UPN Veteran → Pakuwon Mall (Selatan) → Terminal Condong Catur