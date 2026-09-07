Jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo Hari Ini, Senin 7 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus melayani kebutuhan mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo melalui layanan Kereta Api Lokal Prambanan Ekspres (KA Prameks).
Moda transportasi ini menjadi pilihan favorit komuter karena tarifnya yang terjangkau, yaitu Rp 8.000 per perjalanan, serta terbebas dari kemacetan jalur darat.
Bagi masyarakat yang berencana bepergian antarstasiun di koridor ini, berikut adalah rincian jadwal operasional KA Prameks terbaru untuk kedua arah:
Relasi Yogyakarta → Kutoarjo
KA 501
Yogyakarta: 06:40 WIB
Wates: 07:07 WIB
Wojo: 07:20 WIB
Jenar: 07:29 WIB
Kutoarjo (Tiba): 07:42 WIB
KA 503
Yogyakarta: 11:50 WIB
Wates: 12:15 WIB
Wojo: 12:28 WIB
Jenar: 12:37 WIB
Kutoarjo (Tiba): 12:49 WIB
KA 505
Yogyakarta: 15:15 WIB
Wates: 15:42 WIB
Wojo: 15:55 WIB
Jenar: 16:04 WIB
Kutoarjo (Tiba): 16:16 WIB
KA 509
Yogyakarta: 16:20 WIB
Wates: 16:45 WIB
Wojo: 16:58 WIB
Jenar: 17:07 WIB
Kutoarjo (Tiba): 17:20 WIB
Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo dan sebaliknya.
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