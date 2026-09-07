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Jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo Hari Ini, Senin 7 September 2026

Senin, 07 September 2026 – 08:13 WIB
Jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo Hari Ini, Senin 7 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus melayani kebutuhan mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo melalui layanan Kereta Api Lokal Prambanan Ekspres (KA Prameks).

Moda transportasi ini menjadi pilihan favorit komuter karena tarifnya yang terjangkau, yaitu Rp 8.000 per perjalanan, serta terbebas dari kemacetan jalur darat.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian antarstasiun di koridor ini, berikut adalah rincian jadwal operasional KA Prameks terbaru untuk kedua arah:

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KA 501
Yogyakarta: 06:40 WIB
Wates: 07:07 WIB
Wojo: 07:20 WIB
Jenar: 07:29 WIB
Kutoarjo (Tiba): 07:42 WIB

KA 503
Yogyakarta: 11:50 WIB
Wates: 12:15 WIB
Wojo: 12:28 WIB
Jenar: 12:37 WIB
Kutoarjo (Tiba): 12:49 WIB

KA 505
Yogyakarta: 15:15 WIB
Wates: 15:42 WIB
Wojo: 15:55 WIB
Jenar: 16:04 WIB
Kutoarjo (Tiba): 16:16 WIB

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KA 509
Yogyakarta: 16:20 WIB
Wates: 16:45 WIB
Wojo: 16:58 WIB
Jenar: 17:07 WIB
Kutoarjo (Tiba): 17:20 WIB

Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo dan sebaliknya.
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