Jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo Hari Ini, Senin 7 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus melayani kebutuhan mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo melalui layanan Kereta Api Lokal Prambanan Ekspres (KA Prameks).

Moda transportasi ini menjadi pilihan favorit komuter karena tarifnya yang terjangkau, yaitu Rp 8.000 per perjalanan, serta terbebas dari kemacetan jalur darat.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian antarstasiun di koridor ini, berikut adalah rincian jadwal operasional KA Prameks terbaru untuk kedua arah:

Relasi Yogyakarta → Kutoarjo

KA 501

Yogyakarta: 06:40 WIB

Wates: 07:07 WIB

Wojo: 07:20 WIB

Jenar: 07:29 WIB

Kutoarjo (Tiba): 07:42 WIB

KA 503

Yogyakarta: 11:50 WIB

Wates: 12:15 WIB

Wojo: 12:28 WIB

Jenar: 12:37 WIB

Kutoarjo (Tiba): 12:49 WIB

KA 505

Yogyakarta: 15:15 WIB

Wates: 15:42 WIB

Wojo: 15:55 WIB

Jenar: 16:04 WIB

Kutoarjo (Tiba): 16:16 WIB

KA 509

Yogyakarta: 16:20 WIB

Wates: 16:45 WIB

Wojo: 16:58 WIB

Jenar: 17:07 WIB

Kutoarjo (Tiba): 17:20 WIB