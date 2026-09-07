Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 7 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Deretan film box office hingga sinema lokal pilihan siap menghiasi layar lebar Yogyakarta hari ini, Senin 7 September 2026.
Ada beragam pilihan film terbaru, mulai dari horor, aksi superhero, hingga komedi dan animasi.
Berikut adalah kompilasi jadwal pemutaran film lengkap di berbagai bioskop favorit Jogja untuk menemani agenda menonton Anda.
1. Plaza Ambarrukmo XXI
Harusnya Horror (R17+ | 112 Menit): 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 | 20:40
Autopsy Dead Body Can Talk (R13+ | 106 Menit): 12:10 | 16:20 | 20:35
Insidious: Out of the Further (R13+ | 145 Menit): 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50
Spider-Man: Brand New Day (R17+ | 103 Menit): 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 95 Menit): 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05
Mutiny: 14:25 | 18:35
2. Empire XXI
Harusnya Horror (R13+ | 106 Menit): 12:00 | 14:10 | 18:40
Insidious: Out of the Further (R13+ | 113 Menit): 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Operasi Pesta Copet (R13+ | 145 Menit): 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10
Spider-Man: Brand New Day (R17+ | 103 Menit): 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30
Munafik: Melawan Iblis (R13+ | 115 Menit): 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05
Baby Udon (R17+ | 112 Menit): 16:20
Autopsy Dead Body Can Talk: 20:50
3. Jogja City Mall XXI
Operasi Pesta Copet (R13+ | 115 Menit): 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Baby Udon (R13+ | 106 Menit): 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10
Insidious: Out of the Further (R17+ | 112 Menit): 12:10 | 14:15 | 16:20 | 18:25 | 20:30
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+ | 103 Menit): 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55
Munafik: Melawan Iblis (R13+ | 106 Menit): 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40
Harusnya Horror: 13:00
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Menit): 15:05 | 19:35
Mutiny (R17+ | 95 Menit): 17:45
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+ | 99 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 12:35 | 13:10 | 17:45 | 20:15
4DX 2D (Rp 85.000): 13:55 | 16:00 | 18:05
Insidious: Out of the Further (13+ | 106 Menit)
SphereX 2D (Rp 42.000): 13:00 | 15:10 | 17:20 | 19:30
Velvet 2D (Rp 150.000): 13:35
Regular 2D (Rp 42.000): 14:40
4DX 2D (Rp 85.000): 20:10
Munafik: Melawan Iblis (17+ | 103 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 13:20 | 16:50
Spider-Man: Brand New Day (13+ | 145 Menit)
ScreenX 2D (Rp 52.000): 13:30 | 16:25 | 19:20
Velvet 2D (Rp 150.000): 15:50
Regular 2D (Rp 42.000): 19:00
Baby Udon (13+ | 115 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 15:20 | 19:55
Operasi Pesta Copet (13+ | 113 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 15:30 | 17:55
The Odyssey (13+ | 172 Menit)
Velvet 2D (Rp 150.000): 18:45
5. CGV Transmart Maguwo
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 13:00 | 15:05
Baby Udon (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 13:20 | 15:40
Munafik: Melawan Iblis (17+ | Regular 2D - Rp 33.000): 14:15 | 16:25 | 18:35
Bapakmu Kiper (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 17:10
Insidious: Out of the Further (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 18:00 | 20:45
Operasi Pesta Copet (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 19:10
Spider-Man: Brand New Day (13+ | Regular 2D - Rp 33.000): 20:10
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari Senin, 7 September 2026.
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