Staf Presiden Tinjau Dapur MBG di Sorosutan Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia (RI) meninjau implementasi program makan bergizi gratis (MBG) di SPPG Sorosutan 3 pada Senin pagi (7/9).

Tim pengawas KSP bersama didampingi oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan melihat proses penyajian makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.

Anggota tim pengawas Aby Ismawan menilai proses penyajian makanan di SPPG Sorosutan 3 dilakukan dengan baik.

"Proses dari masak sampai dengan packing berjalan baik dan dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya," kata Aby.

Terkait maraknya kasus keracunan makanan program MBG, Aby mengatakan pemerintah akan terus melakukan perbaikan.

"Kami selalu menyampaikan untuk selalu dievaluasi. Kalau memang masih ada kekurangan nanti akan disempurnakan," katanya.

Menurutnya, kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menginstruksikan agar kasus keracunan makanan yang mengandung unsur pidana akan diusut.

Dia juga menekankan agar SPPG memperhatikan betul faktor higienitas dan tanggung jawabnya.