Gunung Merapi Meluncurkan 14 Kali Guguran Lava pada Minggu, 6 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Merapi selama periode pengamatan Minggu, 6 September 2026.

Gunung yang terletak di perbatasan DIY dan Jawa Tengah itu masih menunjukkan aktivitas guguran lava yang cukup intensif dengan Status Level III (Siaga).

Staf BPPTKG penyusun laporan pengamatan, Ngadiyo, mengatakan dalam kurun waktu 24 jam tersebut teramati belasan kali luncuran lava ke arah barat daya.

"Teramati 14 kali guguran lava ke arah barat daya, tepatnya menuju Kali Sat/Putih dan Kali Krasak, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter," ujar Ngadiyo dalam laporan resminya.

Secara visual, Gunung Merapi terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang, menjulang setinggi 10 meter di atas puncak kawah.

Kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi tercatat cerah, berawan, hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah utara dan barat.

Suhu udara berada pada kisaran 13,6–25,8 deraja celsius dengan kelembaban udara 71,6–100 persen, serta tekanan udara 875,6–921,8 mmHg.