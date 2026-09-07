JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Melihat Langsung Siswa Menyantap MBG, Staf Presiden Minta SPPG Menerima Kritik

Melihat Langsung Siswa Menyantap MBG, Staf Presiden Minta SPPG Menerima Kritik

Senin, 07 September 2026 – 11:15 WIB
Melihat Langsung Siswa Menyantap MBG, Staf Presiden Minta SPPG Menerima Kritik - JPNN.com Jogja
Staf Kepresidenan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP N 10 Yogyakarta pada Senin (6/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SMP N 10 Yogyakarta pada Senin (7/9).

Anggota tim pengawas Aby Ismawan didampingi Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan melihat langsung penyaluran MBG sampai makanan dikonsumsi siswa.

Ia ingin memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa sudah layak dan bergizi tepat.

Baca Juga:

"Dari proses di dapur sampai dikonsumsi itu berjalan dengan baik dan penerima merasakan manfaat bagi dirinya," kata pensiunan TNI tersebut.

Menurut Aby, siswa di SMP N 10 Yogyakarta menyantap menu MBG dengan lahap.

"Jangan mengikuti selera, tetapi gizinya nol. Itu tidak baik. Tetap yang diutamakan gizi," katanya.

Baca Juga:

Untuk tujuan perbaikan program MBG, Aby meminta agar keluhan-keluhan bisa disampaikan dengan baik ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Dia menginstruksikan agar SPPG menerima masukan sebagai bentuk evaluasi agar ke depannya program tersebut menjadi lebih baik lagi.

Staf Kepresidenan memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP N 10 Yogyakarta.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   mbg smp n 10 yogyakarta Wawan Harmawan staf Kepresidenan mbg jogja sppg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU