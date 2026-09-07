Melihat Langsung Siswa Menyantap MBG, Staf Presiden Minta SPPG Menerima Kritik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SMP N 10 Yogyakarta pada Senin (7/9).

Anggota tim pengawas Aby Ismawan didampingi Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan melihat langsung penyaluran MBG sampai makanan dikonsumsi siswa.

Ia ingin memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa sudah layak dan bergizi tepat.

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"Dari proses di dapur sampai dikonsumsi itu berjalan dengan baik dan penerima merasakan manfaat bagi dirinya," kata pensiunan TNI tersebut.

Menurut Aby, siswa di SMP N 10 Yogyakarta menyantap menu MBG dengan lahap.

"Jangan mengikuti selera, tetapi gizinya nol. Itu tidak baik. Tetap yang diutamakan gizi," katanya.

Untuk tujuan perbaikan program MBG, Aby meminta agar keluhan-keluhan bisa disampaikan dengan baik ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Dia menginstruksikan agar SPPG menerima masukan sebagai bentuk evaluasi agar ke depannya program tersebut menjadi lebih baik lagi.