Menelan Anggaran Rp 20 Miliar, Taman Budaya Bantul Segera Beroperasi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Taman Budaya Bantul (TBB) yang berlokasi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, dipastikan mulai aktif dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni budaya pada awal 2027.

Kepastian ini menyusul segera rampungnya pembangunan tahap pertama kawasan tersebut pada akhir Desember 2026.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Yanatun Yunadiana mengatakan pemanfaatan awal ini difokuskan untuk menghidupkan suasana kawasan, meski agenda yang digelar masih berskala terbatas.

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"Untuk acara bisa digelar di situ tahun depan, tetapi acaranya acara kecil-kecilan," ujar Yanatun.

Kegiatan tahap awal tersebut akan diisi dengan pementasan seni tradisional seperti jatilan, pertunjukan sederhana, hingga pameran dan lokakarya melukis hasil kolaborasi dengan Forum Seni Rupa Bantul.

Karakter lahan TBB yang berada di ketinggian dinilai memberikan daya tarik tersendiri bagi para seniman, masyarakat, maupun wisatawan.

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Pembangunan fisik tahap pertama yang berlangsung sejak April hingga Desember 2026 menelan anggaran sebesar Rp 20,73 miliar dari dana proyek strategis daerah.

Pekerjaan utama difokuskan pada pematangan lahan berkontur jurang serta penyediaan infrastruktur dasar kawasan seluas lima hektare tersebut.