SAR UPN Yogyakarta Kirim Bantuan Logistik dan Medis untuk Korban Gempa NTT

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Search and Rescue (SAR) UPN Veteran Yogyakarta menyalurkan bantuan logistik dan medis kepada korban gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan diserahkan langsung oleh Tim SAR UPN Veteran Yogyakarta untuk mempercepat penanganan pascabencana.

Komandan SAR UPN Veteran Yogyakarta Lilik Indriharta mengatakan tugas utama timnya membantu pendataan logistik yang masuk melalui jalur udara dan laut dari berbagai kementerian serta lembaga.

“SAR UPN Veteran Yogyakarta juga ditunjuk oleh BPBD Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu pendistribusikan obat-obatan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI yang disalurkan keseluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat," katanya.

Menurutnya, Tim Siaga Bencana pada tingkat desa sangat penting keberadaannya.

“Respons cepat di level daerah tersebut akan membantu BPBD lebih cepat mengetahui peta topografi, permukiman terisolasi, jumlah warga terdampak, sehingga kebutuhan logistik dapat segera dikirim sesuai kebutuhan” ujarnya.

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Lebih lanjut, UPN Veteran Yogyakarta menyerahkan bantuan sebesar Rp 29.740.000 hasil penggalangan dana yang dihimpun sejak 20–29 Agustus 2026.

Donasi tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak, meliputi sembako dan makanan bayi, pakaian, sarung, pembalut dan popok serta kebutuhan hunian sementara berupa terpal.