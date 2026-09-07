Bandara Soetta Tutup, Penumpang KA Daop 6 Yogyakarta Melonjak 12,5 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatatkan kenaikan signifikan pada jumlah volume penumpang.

Pada Minggu (6/9), KAI Daop 6 melayani 51.646 orang, meningkat 12,5 persen dibandingkan periode pekan sebelumnya, Minggu (30/8), yang mencatatkan 45.883 orang.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa peningkatan drastis ini dipicu oleh pengoperasian armada kereta api tambahan pascapenutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Peningkatan pada Minggu (6/9) dipengaruhi oleh pengoperasian dua KA Tambahan, yakni KA Tambahan relasi Yogyakarta–Gambir dan KA Tambahan relasi Malang–Gambir," ujar Feni di Yogyakarta, Senin (7/9).

Langkah pengoperasian kereta ekstra tersebut menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian menuju Jakarta dan sekitarnya di tengah terhentinya operasional jalur udara.

Mengacu pada data KAI Daop 6, hingga Senin (7/9) pukul 10.30 WIB, dua KA Tambahan tersebut mengangkut 455 penumpang pada Minggu (6/9).

Sedangkan pada Senin (7/9), tercatat 114 penumpang terlayani melalui pengoperasian satu KA Tambahan.

Pihak KAI Daop 6 pun mengimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan ketersediaan armada tambahan ini guna menjaga kelancaran mobilitas antarwilayah.