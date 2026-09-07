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Satu Lagi Kereta Tambahan Relasi Yogyakarta-Gambir, Berangkat Pukul 10 Malam

Senin, 07 September 2026 – 19:00 WIB
Satu Lagi Kereta Tambahan Relasi Yogyakarta-Gambir, Berangkat Pukul 10 Malam - JPNN.com Jogja
Kondisi di stasiun Daop 6 Yogyakarta. Foto: KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta menambah satu lagi perjalanan kereta api untuk relasi Yogyakarta-Gambir.

Penambahan kereta itu dilakukan untuk merespons penutupan sementara Bandar Udara Soekarno-Hatta yang terdampak meletusnya Gunung Anak Krakatau.

Sebaran abu vulkanis tersebut dinilai bisa menganggu penerbangan sehingga berdampak pada sejumlah jadwal pesawat.

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Adapun KA Tambahan tersebut dijadwalkan berangkat 7 September 2026 pukul 22.00 WIB.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan KA Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir memiliki kapasitas 200 tempat duduk eksekutif dan 240 tempat duduk ekonomi.

"Ini menjadikan total ada 2 KA Tambahan Yogyakarta-Gambir yang dijalankan pada hari ini, yakni keberangkatan 18.20 WIB dan 22.00 WIB," ujarnya.

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Menurut Feni, kereta api tambahan akan sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama yang ingin pergi ke Jakarta.

"Diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan maupun aktivitasnya, khususnya menuju wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun sebaliknya," katanya.

KAI Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasikan kereta api tambahan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang ingin ke Jakarta.
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