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Penerima MBG Bakal Diperluas, Ibu Hamil dan Balita Juga Dapat

Senin, 07 September 2026 – 21:03 WIB
Penerima MBG Bakal Diperluas, Ibu Hamil dan Balita Juga Dapat - JPNN.com Jogja
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan saat meninjau SPPG Sorosutan 3 pada Senin (7/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana mendistribusikan makan bergizi gratis (MBG) kepada ibu hamil hingga balita. 

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan penerima manfaat MBG nantinya tidak hanya para siswa di sekolah. 

“Perluasan sasaran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terus kami dorong karena kelompok 3B ini membutuhkan asupan tambahan untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang sekaligus mempercepat penurunan stunting,” kata Wawan, Senin (7/9).

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Dia menyebut jumlah ibu hamil di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 9.216 orang.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah mengatakan sebagian dari ibu hamil tersebut sudah menerima manfaat dari program MBG.

"Stunting sudah turun, tetapi harapan bapak Wali Kota itu inginnya lebih diturunkan lagi," kata Lana.

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Dia menegaskan bahwa program MBG dengan sasaran 3B ini diharapkan menjadi langkah pemerintah kota menurunkan angka stunting. 

Pemerintah Kota Yogyakarta akan memaksimalkan SPPG yang ada untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Saat ini SPPG di Yogyakarta yang beroperasi sebanyak 47. (mcr25/jpnn)

Ibu hamil dan balita di Yogyakarta akan mendapatkan makan bergizi gratis atau MBG.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Pemkot Yogyakarta ibu hamil mbg balita mbg jogja

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