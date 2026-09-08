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Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 8 September 2026

Selasa, 08 September 2026 – 07:51 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 8 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C, berikut adalah lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling serta layanan luar gedung di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul khusus untuk hari ini, Selasa, 8 September 2026.

Lokasi Pelayanan SIM Keliling Hari Ini:

Kabupaten Sleman (SIMMADE)
Lokasi: Kalurahan Candibinangun, Pakem
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

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Kabupaten Gunungkidul (SIMMADE)
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Jam Operasional: 09.00 WIB – selesai

Kabupaten Bantul
Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Manding
Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB
Layanan Induk/SATPAS (Tetap Buka)

Selain layanan keliling, kantor Satpas di masing-masing wilayah juga beroperasi normal untuk penerbitan SIM baru maupun perpanjangan:
- SATPAS Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

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- SATPAS Polres Gunungkidul: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat Perpanjangan SIM
Masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM diimbau melengkapi berkas persyaratan berikut sebelum mendatangi lokasi:

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM di Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Lengkapi berkas-berkasnya.
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