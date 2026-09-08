Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 8 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C, berikut adalah lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling serta layanan luar gedung di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul khusus untuk hari ini, Selasa, 8 September 2026.

Lokasi Pelayanan SIM Keliling Hari Ini:

Kabupaten Sleman (SIMMADE)

Lokasi: Kalurahan Candibinangun, Pakem

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

Kabupaten Gunungkidul (SIMMADE)

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Jam Operasional: 09.00 WIB – selesai

Kabupaten Bantul

Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Manding

Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB

Layanan Induk/SATPAS (Tetap Buka)

Selain layanan keliling, kantor Satpas di masing-masing wilayah juga beroperasi normal untuk penerbitan SIM baru maupun perpanjangan:

- SATPAS Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

- SATPAS Polres Gunungkidul: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM diimbau melengkapi berkas persyaratan berikut sebelum mendatangi lokasi: