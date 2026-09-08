Rute Trans Jogja Menuju UGM dan Ambarukmo Plaza, Selasa 8 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Transportasi publik Trans Jogja terus menjadi andalan bagi warga, mahasiswa, dan wisatawan yang ingin berkeliling kota gudeg dengan nyaman dan terjangkau.

Bagi Anda yang memiliki tujuan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) atau ingin berbelanja di Ambarukmo Plaza (Amplaz), mengetahui rute yang tepat adalah kunci perjalanan yang efisien.

Dua jalur utama yang bisa Anda manfaatkan untuk menjangkau titik-titik strategis tersebut adalah Jalur 4B dan Jalur 5A.

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Berikut adalah panduan lengkap rute perjalanannya:

Jalur 4B: Menjelajah dari Terminal Giwangan Hingga Jantung Kampus UGM

Bagi penumpang yang berangkat dari wilayah selatan Yogyakarta, Jalur 4B adalah pilihan utama. Rute ini menghubungkan Terminal Giwangan langsung menuju kawasan utara melintasi Jalan Kaliurang dan masuk ke area kampus UGM (Fakultas Biologi, FKG, dan GIK UGM), sebelum akhirnya berputar kembali ke selatan.

Rute ini sangat cocok bagi mahasiswa UAD, UTY, UIN Sunan Kalijaga, UNY, dan UGM karena melewati berbagai titik kampus tersebut.

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Detail Pemberhentian Jalur 4B (Terminal Giwangan - UGM):

Terminal Giwangan ? TPB Pasar Giwangan 1 ? TPB Gudang SGM ? Halte Muhammadiyah 3 ? Halte TJ Univ. Ahmad Dahlan ? TPB Jl. Pramuka ? Pandeyan (Barat) ? UTY Glagahsari ? Olive Glagahsari ? SGM Kusumanegara ? SMK N 5 ? Timoho ? APMD ? UIN Sunan Kalijaga ? Halte Gedung Wanita ? RRI Gejayan ? Plaza UNY ? Santren ? Prayan ? SPBU Condongcatur ? Terminal Condong Catur ? TPB RRU Manggung ? Hokben Jakal ? TPB Mcd Jakal ? Biologi UGM ? Halte RS Sardjito (Timur) ? FKG UGM (Utara) ? Halte GIK UGM ? MAN 1 Yogyakarta ? Halte PDIN C Simanjuntak ? Halte Bulog ? Halte Kridosono ? Lempuyangan Gudang ? Hayam Wuruk ? Pakualaman ? Wirogunan ? STSRD Visi Tamansiswa ? Eks STIE Kerjasama ? Halte TJ Univ. Ahmad Dahlan ? TPB Gudang SGM 2 ? TPB Pasar Giwangan 2 ? Terminal Giwangan.

Jalur 5A: Akses Belanja dan Pendidikan dari Terminal Jombor ke Ambarukmo Plaza

Jika Anda berada di wilayah utara (Sleman) dan ingin menuju UGM bagian barat atau menghabiskan waktu di Ambarukmo Plaza, Jalur 5A adalah opsi yang paling tepat.