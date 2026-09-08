Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 8 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Halo warga Jogja! Mau nonton film apa hari ini? Berbagai film menarik dari genre aksi, horor, komedi, hingga drama siap menemani waktu luangmu.

Mulai dari pahlawan super di Spider-Man: Brand New Day, teror horor Insidious: Out of the Further dan Munafik: Melawan Iblis, hingga aksi komedi di Operasi Pesta Copet.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026:

1. Amplaz (Ambarrukmo Plaza)

Baby Udon: 12:05 | 14:25

Autopsy Dead Body Can Talk: 12:10 | 16:35 | 21:00

Insidious: Out of the Further: 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50

Spider-Man: Brand New Day: 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30

Munafik: Melawan Iblis: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Harusnya Horror: 14:25 | 18:50

The Dog Stars: 19:00 | 21:20

2. Empire XXI

Insidious: Out of the Further: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45

Operasi Pesta Copet: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10

Spider-Man: Brand New Day: 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30

Munafik: Melawan Iblis: 12:35 | 16:35 | 20:35

Above & Below: 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45

Bapakmu Kiper: 14:40 | 18:40

3. Jogja City Mall (JCM)

Operasi Pesta Copet: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45

Baby Udon: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10

Insidious: Out of the Further: 12:10 | 14:15 | 16:20 | 18:25 | 20:30

Autopsy Dead Body Can Talk: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55

The Dog Stars: 12:15 | 16:35 | 20:55

Munafik: Melawan Iblis: 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40

By Any Means: 14:30 | 18:50

4. Pakuwon Mall (CGV)

Harga Tiket: Regular/SphereX Rp 42.000 | ScreenX Rp 52.000 | 4DX Rp 85.000 | Velvet Rp 150.000

Insidious: Out of the Further: 13:00 (SphereX) | 13:35 (Velvet) | 14:45 (Regular) | 15:10 (SphereX) | 17:20 (SphereX) | 19:30 (SphereX) | 20:10 (4DX)

Munafik: Melawan Iblis (Regular): 13:20 | 16:55

Spider-Man: Brand New Day: 13:30 (ScreenX) | 15:50 (Velvet) | 16:25 (ScreenX) | 19:00 (Regular) | 19:20 (ScreenX)

Baby Udon (Regular): 15:20 | 19:55

Operasi Pesta Copet (Regular): 15:30 | 17:55

The Odyssey (Velvet): 18:45

5. Transmart Maguwo (CGV)

Harga Tiket: Regular Rp 33.000

Baby Udon: 13:00 | 18:10

Munafik: Melawan Iblis: 14:00 | 18:25 | 20:35

Spider-Man: Brand New Day: 15:20

Bapakmu Kiper: 15:35

Insidious: Out of the Further: 16:10 | 20:30

Operasi Pesta Copet: 17:30