Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 8 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Halo warga Jogja! Mau nonton film apa hari ini? Berbagai film menarik dari genre aksi, horor, komedi, hingga drama siap menemani waktu luangmu.
Mulai dari pahlawan super di Spider-Man: Brand New Day, teror horor Insidious: Out of the Further dan Munafik: Melawan Iblis, hingga aksi komedi di Operasi Pesta Copet.
Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026:
1. Amplaz (Ambarrukmo Plaza)
Baby Udon: 12:05 | 14:25
Autopsy Dead Body Can Talk: 12:10 | 16:35 | 21:00
Insidious: Out of the Further: 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50
Spider-Man: Brand New Day: 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30
Munafik: Melawan Iblis: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10
Harusnya Horror: 14:25 | 18:50
The Dog Stars: 19:00 | 21:20
2. Empire XXI
Insidious: Out of the Further: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Operasi Pesta Copet: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10
Spider-Man: Brand New Day: 12:15 | 15:00 | 17:45 | 20:30
Munafik: Melawan Iblis: 12:35 | 16:35 | 20:35
Above & Below: 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45
Bapakmu Kiper: 14:40 | 18:40
3. Jogja City Mall (JCM)
Operasi Pesta Copet: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Baby Udon: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10
Insidious: Out of the Further: 12:10 | 14:15 | 16:20 | 18:25 | 20:30
Autopsy Dead Body Can Talk: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55
The Dog Stars: 12:15 | 16:35 | 20:55
Munafik: Melawan Iblis: 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40
By Any Means: 14:30 | 18:50
4. Pakuwon Mall (CGV)
Harga Tiket: Regular/SphereX Rp 42.000 | ScreenX Rp 52.000 | 4DX Rp 85.000 | Velvet Rp 150.000
Insidious: Out of the Further: 13:00 (SphereX) | 13:35 (Velvet) | 14:45 (Regular) | 15:10 (SphereX) | 17:20 (SphereX) | 19:30 (SphereX) | 20:10 (4DX)
Munafik: Melawan Iblis (Regular): 13:20 | 16:55
Spider-Man: Brand New Day: 13:30 (ScreenX) | 15:50 (Velvet) | 16:25 (ScreenX) | 19:00 (Regular) | 19:20 (ScreenX)
Baby Udon (Regular): 15:20 | 19:55
Operasi Pesta Copet (Regular): 15:30 | 17:55
The Odyssey (Velvet): 18:45
5. Transmart Maguwo (CGV)
Harga Tiket: Regular Rp 33.000
Baby Udon: 13:00 | 18:10
Munafik: Melawan Iblis: 14:00 | 18:25 | 20:35
Spider-Man: Brand New Day: 15:20
Bapakmu Kiper: 15:35
Insidious: Out of the Further: 16:10 | 20:30
Operasi Pesta Copet: 17:30
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Ada banyak film baru yang menarik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News