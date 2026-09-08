Perayaan HUT ke-270 Kota Jogja Bakal Berbeda, Banyak Acara Menarik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah acara menarik dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta pada September sampai Oktober 2026.

Mengusung tema “Otentik Konkret” peringatan Hari Jadi Kota Yogyakarta tahun ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tahun ini Pemkot Yogyakarta akan mengadakan tujuh kegiatan unggulan, yaitu YK Festisale, Simfoni 1001 pembatik di Malioboro, Sarkemfest, Wayang Jogja Night Carnival (WJNC), Kustomfest dan Otentik City Rally, Yk Festisale berupa promo dan diskon melibatkan sektor perdagangan, UMKM, ritel, hotel dan pelaku usaha lainnya.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan alasan menghadirkan sejumlah even saat perayaan HUT Kota Yogyakarta.

“Kenapa kami membuat tujuh even unggulan, pendukung dan road to karena kami ingin memperbanyak pengunjung di Jogya. Sebetulnya kami ingin supaya length of stay orang yang ke Jogya lebih panjang," kata Hasto, Senin (7/9).

Pada bulan ini akan ada sembilan even road to HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Kemudian, Oktober ada 20 even pendukung HUT ke-270 Kota Yogyakarta di antaranya Ekspo Karya Pemuda, Karnaval Pelajar, Jogja Harmoni, Festival Layanan Publik hingga Setu Sinau.

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Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan beberapa organisasi dipastikan berpartisipasi dalam perayaan ini.

Beberapa di antaranya yaitu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) hingga pedagang di kawasan Malioboro.