JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Ketum PP Muhammadiyah Minta Mahasiswa tak Minder Kuliah di Kampus Swasta

Ketum PP Muhammadiyah Minta Mahasiswa tak Minder Kuliah di Kampus Swasta

Selasa, 08 September 2026 – 13:15 WIB
Ketum PP Muhammadiyah Minta Mahasiswa tak Minder Kuliah di Kampus Swasta - JPNN.com Jogja
Sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir di acara Mataf UMY pada Senin (7/9). Foto: Humas UMY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan sambutan dalam acara Masa Ta’aruf (Mataf) Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun Akademik 2026/2027 di Sportorium UMY, Senin (7/9).

Di hadapan mahasiswa baru, Haedar menekankan status perguruan tinggi tidak boleh sebatas menjadi ukuran untuk menilai kualitas sebuah kampus.

Menurutnya, hal yang menjadi penentu kepercayaan masyarakat dan daya saing terhadap kampus adalah mutu pendidikan, capaian akademik serta kemampuan memenuhi standar nasional dan global.

Baca Juga:

“Jangan pernah merasa bahwa kuliah di perguruan tinggi swasta berarti berada di kasta kedua. Sekarang eranya kualitas dan standar nasional maupun global," katanya.

Di menilai saat ini UMY menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

"UMY berada dalam peringkat yang baik, bahkan terbaik. Oleh karena itu, kalian harus membangun rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap almamater tercinta ini,” kata Haedar.

Baca Juga:

Haedar melihat perkembangan UMY saat ini menunjukkan satu hal, yaitu kampus swasta memiliki kesempatan untuk membangun kualitas dan memperoleh pengakuan pada tingkat nasional maupun internasional.

Ia mendorong agar mahasiswa baru tidak hanya mengejar capaian akademik.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pesannya bagi mahasiswa baru UMY.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pp muhammadiyah Haedar Nashir UMY maba umy Ketum PP Muhammadiyah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU