Ketum PP Muhammadiyah Minta Mahasiswa tak Minder Kuliah di Kampus Swasta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan sambutan dalam acara Masa Ta’aruf (Mataf) Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun Akademik 2026/2027 di Sportorium UMY, Senin (7/9).

Di hadapan mahasiswa baru, Haedar menekankan status perguruan tinggi tidak boleh sebatas menjadi ukuran untuk menilai kualitas sebuah kampus.

Menurutnya, hal yang menjadi penentu kepercayaan masyarakat dan daya saing terhadap kampus adalah mutu pendidikan, capaian akademik serta kemampuan memenuhi standar nasional dan global.

“Jangan pernah merasa bahwa kuliah di perguruan tinggi swasta berarti berada di kasta kedua. Sekarang eranya kualitas dan standar nasional maupun global," katanya.

Di menilai saat ini UMY menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

"UMY berada dalam peringkat yang baik, bahkan terbaik. Oleh karena itu, kalian harus membangun rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap almamater tercinta ini,” kata Haedar.

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Haedar melihat perkembangan UMY saat ini menunjukkan satu hal, yaitu kampus swasta memiliki kesempatan untuk membangun kualitas dan memperoleh pengakuan pada tingkat nasional maupun internasional.

Ia mendorong agar mahasiswa baru tidak hanya mengejar capaian akademik.